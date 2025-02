Andrea Padilla: “He tenido cero respaldo del Gobierno. Hay una acción dirigida a tomarse por asalto el tema animalista”

SEMANA: Usted le pide al presidente Gustavo Petro que sancione pronto la Ley Ángel. ¿Qué mensaje tiene para el mandatario en el marco de los compromisos animales que suscribió con usted en 2022?

Andrea Padilla (A.P.): El mensaje para Petro es que todavía tiene la oportunidad de cumplirles a los miles de colombianos que depositaron su voto en él, confiados en que traería un cambio para los animales que, hasta ahora, no hemos visto. Nuestra propuesta es materializar la Ley Esterilizar Salva, sustituir los vehículos de tracción animal —un tema que además es una marca de su Alcaldía de Bogotá— y garantizar el cumplimiento de esta Ley Ángel, que recoge un clamor ciudadano. Si Petro realmente quiere dejar huella en materia de protección animal, pues tiene la posibilidad de materializar esas normas.

SEMANA: Usted llegó al Congreso con un apoyo que la había dado el presidente Petro para promover su agenda, pero ha tenido que mover muchos temas sola. ¿La ha respaldado el Gobierno o le ha tocado por su cuenta lograr que los votos lleguen?

A.P.: He tenido cero respaldo del Gobierno. De hecho, lo que hemos logrado sacar adelante ha sido, incluso, a pesar de algunos ministros. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha sido permanentemente un palo en la rueda con conceptos negativos a los proyectos de ley. Cuando estuvimos tramitando el artículo de creación del sistema nacional de protección y bienestar animal no fue una carta importante en las negociaciones del Gobierno y me tocó a mí sola hacer las múltiples redacciones del artículo y hablar con los congresistas que querían hundirlo.

No ha habido ningún apoyo y, por el contrario, yo percibo que ha habido una acción dirigida a tomarse por asalto el tema animalista y eso lo vi en el trámite de la ley antitaurina cuando el Gobierno no se movió para apoyar el proyecto de ley y, al día siguiente de archivado, presentó su propia iniciativa.

SEMANA: ¿Estamos hablando del proyecto de la senadora Esmeralda Hernández?

A.P.: Sí. Con la firma del Ministerio de Cultura.

SEMANA: ¿Usted ve un interés del Gobierno en que los proyectos animalistas que se aprueben sean de su equipo?

A.P.: Exactamente, eso lo he percibido. Entonces, a mí me ha tocado solísima. Hacer mis propios lobbies con congresistas.

SEMANA: Hablaba de “ministros”, en plural. Ha hecho referencia a la exminstra de Ambiente, Susana Muhamad, ¿de quién más está hablando?

A.P.: Sí, tuve dificultades con la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, ella también fue permanentemente un palo en la rueda, no estuvo conectada con los temas.El Ministerio de Agricultura, particularmente en el ICA, sí que tiene una potencial agenda de bienestar animal. Sin embargo, no fue posible avanzar con el manual de transporte de animales vivos rumbo a mataderos. Con el tema de la resolución que modifica las condiciones de exportaciones de bovinos vivos por vía marítima, rumbo a países de Oriente Medio, tampoco fue posible avanzar. Esos dos ministerios han sido los más difíciles. Hay algunos ministros que son de bancada, ministros de partido, no de Estado, entonces responden a los intereses de la gente de su partido sin entender que hay agendas que son de país.

SEMANA: Hay una nueva ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada. ¿Va a poder trabajar con el nuevo Ministerio?

A.P.: No tengo idea de quién es, no sé por dónde llega. Pero, por supuesto, buscaré una cita con ella. Entre otras cosas, porque con el Ministerio de Ambiente tenemos dos temas urgentes: la firma del decreto que le da vida jurídica al sistema nacional de protección y bienestar animal y la Ley Esterilizar Salva que fue sancionada a mediados del año pasado y está en proceso de reglamentación. Esa reglamentación debió salir el 12 de enero de este año y es la hora en que ni por las curvas.

SEMANA: Usted mencionaba el ICA. La gerente general es Paula Andrea Cepeda, quien ha sido cercana al gobernador Carlos Amaya, quien es de su partido. En teoría, se pensaría que hay cierta sintonía al ser una persona que ha estado próxima a los verdes. ¿Le sirve de algo esa cercanía de Carlos Amaya con el ICA?

A.P.: Ha habido dificultades porque el ICA sigue todavía tomado por el sector ganadero. Ese sector empresarial siempre ha tenido asiendo en la Junta Directiva y no es secreto que durante muchos años ha estado al servicios de los intereses de ese sector económico. Entonces, cambiar esas prácticas internas no es una tarea fácil. De momento, diría que no ha habido avances en la expedición de la resolución que modifique las condiciones de transporte de ganado en pie por mar, un tema en el que hay presiones económicas fuertes. En una cuestión tan mínima como aumentar en diez centímetros el tamaño del espacio en el que va cada animal dentro de los barcos, ni siquiera en eso se logró avanzar porque el sector exportador puso sus cartas sobre la mesa.

SEMANA: Hablemos de la Ley Ángel que acaba de aprobar el Congreso de la República y es de su autoría. ¿Qué significa esto para la lucha animalista?

A.P.: Esto es la posibilidad real de que haya justicia para los animales. No en un sentido retórico, sino justicia completa con medidas penales y policivas concretas porque la legislación que tenemos actualmente fue muy importante en su momento para crear el tipo penal, pero que se quedó corta. Esta nueva ley nos da una herramienta normativa potente para contrarrestar la impunidad en los delitos contra los animales y las peores formas de violencia que padecen en Colombia, incluido el abuso sexual.

Senadora Andrea Padilla y representante Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel. | Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla / Danilo Arenas Holguín

SEMANA: ¿Tuvo dificultades para agendar este proyecto en el orden del día? ¿Faltó voluntad política?

A.P.: Debo reconocer que este proyecto de ley avanzó con un ritmo que rara vez se ve en el Congreso. Nosotros logramos tener tres debates en un semestre y el último cuando apenas está empezando este periodo. Nos fue muy bien. Le agradezco a Jaime Raúl Salamanca haberlo puesto de primero en el orden del día.

SEMANA: Ángel, el perro que inspiró esta ley, falleció hace una semana antes de que se hiciera realidad esta ley. ¿Qué enseñanzas le deja Ángel a las personas que no respetan a los animales?

A.P.: Ángel es un perrito que mantuvo las ganas de vivir. Lo que lleva a Vivian, su rescatista, a tomar la decisión de luchar por la vida de Ángel es ver la energía y la vitalidad pese a las lesiones de su cuerpo y a la gravedad de la violencia que padeció. Casos como el de Ángel nos muestran a los seres humanos esa capacidad de lucha. En materia de justicia, él logró reunir un sentimiento de lucha y exacerbarlo hasta lograr el mantra de “Ley Ángel ya”, que lo que tenía detrás era un “justicia para los animales ya”. Entonces, por eso Ángel se convierte en el estandarte de esta lucha. Fue un caso significativo por el nivel de violencia que sufrió y por su carácter luchador.

SEMANA: Le quedan más proyectos animalistas en la agenda...

A.P.: Tenemos una agenda robusta, yo soy ambiciosa en materia legislativa. A veces hay una mirada suspicaz por mi agenda, pero es que los animales no tienen nada todavía en Colombia. Entonces, tengo la obsesión de crear Estado para los animales y crear ese Estado pasa por tener una legislación que sirva. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante hasta donde más se pueda. Ahora estamos concentrados en sacar adelante la ley empatía para hacer obligatoria la enseñanza de la protección animal en colegios públicos y privados de todo el país, también la ley para reconocer a las proteccionistas que son madres comunitarias que rescatan y protegen animales en todo el país, además de la ley de centros regionales de bienestar animal que está a un debate. Estoy obsesionada con la agenda, pero también con la gestión porque de nada nos sirve sacar leyes si no hay implementación.

