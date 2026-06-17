La dura realidad de Lupe: la dolorosa causa por la que una cachorra fue devuelta y hoy busca nuevo hogar

Las historias de los perritos y gaticos adoptados son diversas y la de Lupe es bien particular, pues esta canina había sido adoptada hace alrededor de seis meses y tuvo que ser devuelta a la Fundación que la había rescatado, por una razón muy específica.

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A través de sus redes sociales, la Fundación Adopta un Peludo dio a conocer la situación de esta perrita que había sido rescatada junto a sus hermanitos en una zona del departamento de Boyacá.

Informó que, con autorización de la persona adoptante, se expone la razón por la que tuvo que ser devuelta. Según se dio a conocer, la persona fue diagnosticada con una enfermedad, cuyo pronóstico es muy delicado y por esta razón no le es posible responsabilizarse del cuidado de Lupe y su familia tampoco lo hará.

Así las cosas, la perrita regresó nuevamente a la Fundación, la cual hizo claridad en que siempre han asumido la responsabilidad de sus animalitos, no porque sea una obligación, sino porque entienden el compromiso que adquieren con cada vida que rescatan.

“Si alguna situación extraordinaria ocurre, nuestros rescatados siempre tendrán un lugar al que regresar”, indicó la Fundación, que hizo un llamado a las personas interesadas en apadrinar a Lupe o aportar un granito de arena para su cuidado y bienestar.

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La entidad también aclaró que su intención al hacer pública la situación no era generar señalamientos contra la adoptante ni exponer su situación personal. Por el contrario, manifestó su empatía por las circunstancias que le fueron comunicadas por parte de la misma y explicó que el objetivo principal de la publicación era darle visibilidad a Lupe para facilitar una nueva adopción.

Lupe espera por un nuevo hogar que la llene de amor. Foto: Instagram Fundación Adopta un Peludo/API.

De acuerdo con la Fundación, la perrita fue devuelta el pasado 29 de abril, momento en el que se realizó un aporte para algunos de los gastos iniciales, pero desde entonces no volvieron a tener comunicación con la familia, por lo que decidieron asumir las responsabilidades pendientes y continuar brindándole todo lo necesario para su bienestar.

Uno de los aspectos a destacar en esta historia es que Adopta un Peludo informó que han recibido comunicación de personas interesadas en darle una nueva oportunidad a Lupe de tener un hogar lleno de amor. Según la organización, estas muestras de apoyo representan una esperanza para encontrarle una nueva familia a esta canina.