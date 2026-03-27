El sistema de transporte masivo en Bucaramanga ha enfrentado múltiples dificultades en los últimos años, especialmente tras la crisis operativa de Metrolínea, que dejó estaciones fuera de servicio y redujo la cobertura del sistema en la región. Esta situación obligó a las autoridades a replantear el modelo de movilidad en el área metropolitana.

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En este contexto, los municipios han buscado alternativas para reorganizar la prestación del servicio, planteando esquemas de transición que permitan recuperar la operación del sistema sin detener completamente su funcionamiento.

Por esto se firmó la “Declaración de Movilidad Metropolitana”, un acuerdo entre Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón que marca el inicio de un plan de transformación del transporte público en la región.

Se firmó la “Declaración de Movilidad Metropolitana”, un acuerdo entre 4 municipios de Santander. Foto: Metrolínea

Este acuerdo da paso a un “Plan de Transición”, que contempla una nueva fase de operación del sistema con cambios progresivos. Entre las principales medidas se encuentran el aumento de rutas, el fortalecimiento de la flota y la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario.

Esta estrategia significará, según el gerente de la entidad, Emiro Castro, el inicio de una nueva fase de operación del sistema con más rutas, incremento de flota, renovación de estaciones y herramientas tecnológicas, que permitirán a los usuarios pagar y planear sus viajes desde el celular.

“Vamos a recuperar la infraestructura de las estaciones de Metrolínea en el municipio de Bucaramanga, vamos a tener nuevas rutas integradas, nuevas rutas complementarias y más flota al servicio de los habitantes metropolitanos”, indicó.

Uno de los cambios más inmediatos será la ampliación de rutas complementarias, que pasarán de siete a doce, así como la reactivación de corredores en el norte de Bucaramanga. Además, se implementarán nuevos servicios identificados como N3, P18, P19 y P20, que comenzarán a operar dentro del esquema de transición.

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El nuevo modelo también contempla la integración de diferentes tipos de transporte. Según lo explicado por las autoridades, el sistema combinará buses padrones del sistema con vehículos del transporte público colectivo, lo que permitirá ampliar la cobertura en el área metropolitana.

En términos de flota, se proyecta la operación de más de 250 vehículos en el componente complementario, con la participación de empresas locales que aportarán unidades al sistema.

Otro de los cambios relevantes será la expansión del sistema hacia nuevos territorios. Por primera vez, el transporte masivo llegará al municipio de Girón, con rutas que comenzarán a operar una vez se disponga de la flota necesaria, en un plazo estimado de aproximadamente un mes.

En materia tecnológica, el acuerdo incluye la implementación de una aplicación móvil que permitirá a los usuarios registrarse, recargar saldo y pagar el pasaje sin necesidad de tarjeta física. La plataforma integrará opciones de pago digital como billeteras electrónicas y tarjetas bancarias, facilitando el acceso al sistema.

Se busca mejorar la experiencia de los bumangueses al usar el Metrolínea. Foto: Twitter: @Metrolinea

Paralelamente, las autoridades anunciaron un plan de infraestructura que contempla la recuperación de cinco estaciones y ocho vagones en Bucaramanga, con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos y un plazo estimado de tres meses para su ejecución.

Este conjunto de medidas busca responder a la crisis del sistema y avanzar hacia un modelo más integrado, en el que participen tanto el transporte masivo como el colectivo. El acuerdo representa, según la entidad, el punto de partida para una reestructuración en pro de mejorar la experiencia de los usuarios en el área metropolitana de Bucaramanga.