Bucaramanga

Alcalde Jaime Beltrán decreta dos días de duelo en Bucaramanga tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Nos duele el país”

El alcalde advirtió sobre el impacto que este crimen tendrá en el panorama nacional y en la democracia de Colombia.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 9:25 p. m.
Alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán y Miguel Uribe Turbay.
Alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán y Miguel Uribe Turbay.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, decretó dos días de duelo en la capital santandereana tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien murió este lunes, 11 de agosto, después de dos meses de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Hoy Colombia amanece de luto. La muerte de Miguel Uribe no solamente conmociona a la nación, sino también al corazón de muchos que estuvimos cerca de él en algún momento. Esa muerte no puede quedar impune, porque el país no puede retroceder a las épocas donde los líderes políticos eran asesinados por pensar diferente”, expresó Beltrán.

Contexto: MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El mandatario local destacó que, durante el tiempo que Uribe permaneció hospitalizado, logró un hecho simbólico para el país: unir a colombianos de distintas ideologías, credos y regiones en torno a un mismo propósito, su recuperación.

Esa unidad es la que debemos conservar si queremos que esta nación prevalezca sobre la guerra”, añadió, enviando un mensaje especial de solidaridad a la esposa e hijos del senador.

Beltrán recordó que la partida de Uribe deja un vacío en la política nacional y una profunda herida en la democracia.

“Miguel Uribe Turbay logró algo valioso para nuestra sociedad: unirnos en oración como colombianos por un mismo fin, su vida y el clamor por un país en paz. Hoy le duele a Colombia su partida, pero deja el legado de que la unión y la reconciliación sí son posibles”, afirmó.

El alcalde advirtió sobre el impacto que este crimen tendrá en el panorama nacional: “Hoy el escenario político cambia totalmente en Colombia con el asesinato de Miguel Uribe. Colombia entró en una crisis profunda en su democracia, en la libertad y en un futuro que parece desalentador. Este es el resultado de discursos malsanos y posturas ideológicas violentas”.

Los dos días de duelo en Bucaramanga incluirán la izada de banderas a media asta en edificios públicos y actividades conmemorativas para honrar la memoria del fallecido líder político.

