Alcalde (e) de Bucaramanga hizo sus primeras movidas al revocar cargos en la administración tras salida de Jaime Andrés Beltrán

Eduard Jesús Sánchez Ariza, quien es el alcalde encargado de Bucaramanga, hizo sus primeras movidas tras la nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán Martínez como mandatario de la capital santandereana.

Tras posesionarse hace menos de una semana, el nuevo alcalde de los bumangueses tomó cartas en el asunto y revocó varios cargos que habría dejado Beltrán antes de salir de la Alcaldía.

De acuerdo con el diario Vanguardia, los puestos que fueron revocados el 29 de septiembre fueron:

Alid María Lindarte Rincón , asesora de control interno en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).

, jefe de control interno del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu). Ober Soto Solano, jefe de este despacho en la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu).

Precisamente, el concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo había denunciado, días antes que saliera Beltrán del cargo, que estos tres nombramientos habían sido realizados de afán.

"Ahora, revocaron los decretos de nombramiento por no revisar previamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales”, dijo Cavanzo en su cuenta personal de X, donde reveló el documento de la Alcaldía que revoca los cargos.

El concejal había advertido el pasado 22 de septiembre lo que estaría presuntamente haciendo Beltrán con estos tres nombramientos que ahora fueron revocados.

“Alcalde, recuerde que del afán solo queda el cansancio. Dejar nombrados los jefes de control interno de gestión sería un descaro. Ojo, que eso le puede traer más problemas. ¿Es cierto que ya tiene los nombramientos listos? ¿Por qué desde agosto, si el período inicia en enero?”, dijo en su momento.

