Así rotará el pico y placa en Bucaramanga a partir de octubre del 2025
La medida regirá durante el último trimestre del año.
Desde este miércoles, 1 de octubre, los conductores de vehículos particulares que se desplazan por Bucaramanga deberán ajustar sus rutinas de movilidad, debido a la nueva rotación del pico y placa que regirá durante el último trimestre del año.
De acuerdo con lo establecido en la resolución 017 de 2025, por la cual se reglamenta esta medida, el pico y placa funcionará entre semana de la siguiente manera durante octubre, noviembre y diciembre:
- Lunes: 3 y 4
- Martes: 5 y 6
- Miércoles: 7 y 8
- Jueves: 9 y 0
- Viernes: 1 y 2
En cuanto a los sábados, la disposición operará así en octubre:
- Sábado 4 de octubre: dígitos 9 y 0
- Sábado 11 de octubre: dígitos 1 y 2
- Sábado 18 de octubre: 3 y 4
- Sábado 25 de octubre: 5 y 6
Mientras que los sábados de noviembre serán:
- Sábado 1 noviembre: 7-8
- Sábado 8 noviembre: 9-0
- Sábado 15 noviembre: 1-2
- Sábado 22 noviembre: 3-4
- Sábado 29 noviembre: 5-6
Y los sábados de diciembre son:
- Sábado 6 diciembre: 7-8
- Sábado 13 diciembre: 9-0
- Sábado 20 diciembre: 1-2
- Sábado 27 diciembre: 3-4
Los horarios de la restricción no presentan cambios: el pico y placa se mantiene en la jornada de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la medida: “Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recuerda que incumplir la medida de pico y Placa conlleva multa equivalente a 15 SMDLV y el vehículo puede ser inmovilizado.