Así rotará el pico y placa en Bucaramanga a partir de octubre del 2025

La medida regirá durante el último trimestre del año.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de septiembre de 2025, 9:11 p. m.
Controles de tránsito en Bucaramanga.
Desde este miércoles, 1 de octubre, los conductores de vehículos particulares que se desplazan por Bucaramanga deberán ajustar sus rutinas de movilidad, debido a la nueva rotación del pico y placa que regirá durante el último trimestre del año.

De acuerdo con lo establecido en la resolución 017 de 2025, por la cual se reglamenta esta medida, el pico y placa funcionará entre semana de la siguiente manera durante octubre, noviembre y diciembre:

  • Lunes: 3 y 4
  • Martes: 5 y 6
  • Miércoles: 7 y 8
  • Jueves: 9 y 0
  • Viernes: 1 y 2

En cuanto a los sábados, la disposición operará así en octubre:

  • Sábado 4 de octubre: dígitos 9 y 0
  • Sábado 11 de octubre: dígitos 1 y 2
  • Sábado 18 de octubre: 3 y 4
  • Sábado 25 de octubre: 5 y 6
Pico y placa en Bucaramanga
Mientras que los sábados de noviembre serán:

  • Sábado 1 noviembre: 7-8
  • Sábado 8 noviembre: 9-0
  • Sábado 15 noviembre: 1-2
  • Sábado 22 noviembre: 3-4
  • Sábado 29 noviembre: 5-6

Y los sábados de diciembre son:

  • Sábado 6 diciembre: 7-8
  • Sábado 13 diciembre: 9-0
  • Sábado 20 diciembre: 1-2
  • Sábado 27 diciembre: 3-4
Entra en vigencia la rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga.
Los horarios de la restricción no presentan cambios: el pico y placa se mantiene en la jornada de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la medida: “Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recuerda que incumplir la medida de pico y Placa conlleva multa equivalente a 15 SMDLV y el vehículo puede ser inmovilizado.

