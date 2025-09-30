Así rotará el pico y placa en Bucaramanga a partir de octubre del 2025

Desde este miércoles, 1 de octubre, los conductores de vehículos particulares que se desplazan por Bucaramanga deberán ajustar sus rutinas de movilidad, debido a la nueva rotación del pico y placa que regirá durante el último trimestre del año.

De acuerdo con lo establecido en la resolución 017 de 2025, por la cual se reglamenta esta medida, el pico y placa funcionará entre semana de la siguiente manera durante octubre, noviembre y diciembre:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

En cuanto a los sábados, la disposición operará así en octubre:

Sábado 4 de octubre: dígitos 9 y 0

Sábado 11 de octubre: dígitos 1 y 2

Sábado 18 de octubre: 3 y 4

Sábado 25 de octubre: 5 y 6

Operativos en Bucaramanga. | Foto: Tomada de Twitter: @transitobucara

Mientras que los sábados de noviembre serán:

Sábado 1 noviembre: 7-8

Sábado 8 noviembre: 9-0

Sábado 15 noviembre: 1-2

Sábado 22 noviembre: 3-4

Sábado 29 noviembre: 5-6

Y los sábados de diciembre son:

Sábado 6 diciembre: 7-8

Sábado 13 diciembre: 9-0

Sábado 20 diciembre: 1-2

Sábado 27 diciembre: 3-4

Entra en vigencia la rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @transito_bga

Los horarios de la restricción no presentan cambios: el pico y placa se mantiene en la jornada de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, hizo un llamado a la ciudadanía a acatar la medida: “Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”.