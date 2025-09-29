Muy cerca de Bucaramanga se encuentran varios municipios que son ideales para conocer en un viaje por la capital santandereana. Destinos como Floridablanca, Girón y Piedecuesta ofrecen una amplia oferta para quienes se animen a visitarlos.

En el caso específico de Piedecuesta, es un destino que destaca por su belleza natural y su oferta para diferentes gustos. Está ubicado a 17 kilómetros de Bucaramanga y destaca por una geografía en la que es posible apreciar valles, mesetas, montañas y colinas, lo que le permite brindar un clima variado que pasa del radiante sol de pescadero a la neblina del páramo de Juan Rodríguez, según indica la Alcaldía Municipal.

En Piedecuesta los viajeros pueden encontrar diversos lugares de interés. El primer punto que vale la pena conocer es el parque principal, que es perfecto para relajarse y disfrutar del ambiente local. Está rodeado de árboles frondosos y bancos, convirtiéndose en un lugar ideal para descansar y apreciar la vida cotidiana de sus habitantes.

Este municipio se encuentra en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | Foto: Alcaldía de Piedecuesta/API

Justo al lado del parque, se encuentra la Iglesia de San Francisco Javier, un imponente edificio religioso con una arquitectura colonial que data del siglo XVIII. Su interior está constituido por dos naves laterales, una nave central, el altar mayor y dos capillas laterales formando una gran cruz. Una de sus características es que tiene capacidad de albergar al menos a 1.000 personas en cada eucaristía.

Atractivos de naturaleza

Para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, están algunos lugares como el Cerro de La Cantera. Para llegar hasta allí se realiza una caminata moderada que recompensa a los aventureros con lindas vistas panorámicas y en el recorrido es posible disfrutar de la flora y fauna local.

En la cima se encuentra la imagen de la Concepción, que con sus brazos abiertos permanece vigilante y protectora de los piedecuestanos. Escalar este cerro es una buena experiencia tanto para sus habitantes como para quienes llegan de visita.

El senderismo es uno de los planes que se pueden hacer en Piedecuesta, Santander. (Imagen de referencia, no corresponde al municipio). | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una opción más es la Capilla de los sacerdotes Ermitaños, un lugar al que llegan feligreses de los municipios del área metropolitana. Para ir hasta este lugar hay dos opciones: la primera es realizando una caminata que representa esfuerzo físico porque el camino es empinado y, la segunda, es tomando un bus que hace esta ruta y demora unos 15 minutos, según indica la información de la Alcaldía.

Un atractivo más es el zoológico La Fantasía, donde los turistas tienen la posibilidad de apreciar alrededor de 1.000 animales de 100 especies diferentes traídos de Europa, Asia y Norte América. Entre la fauna sobresalen las aves exóticas, además de fauna silvestre como tigrillos, osos, serpientes y tucanes. Sus instalaciones comprenden un restaurante, heladería y el Orquideorama más completo de Santander.