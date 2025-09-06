Alcalde de Bucaramanga, sin opciones, por ahora, para aspirar a otros cargos

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha recibido varias propuestas para las elecciones de 2026, no podrá aspirar a ningún cargo luego de que el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia. SEMANA supo que le ofrecieron ser candidato presidencial, fórmula vicepresidencial y aspirante al Congreso, pero la ley le impide cualquier alternativa por las funciones que desempeñó hasta el pasado 21 de agosto.

Cosa contraria ocurrirá con sus pretensiones de participar en las elecciones atípicas de Bucaramanga: sus asesores le están insistiendo en volver al ruedo y competir por el cargo que le fue anulado, pero corre el riesgo de que la Justicia le derogue la candidatura o el posible triunfo por las funciones que, meses atrás, desempeñó.