Por medio de su cuenta en la red social X, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó el fallecimiento de cinco internos recluidos en la estación de Policía de Funza tras un voraz incendio que es investigado por las autoridades.

“Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona”, dijo.

En este video, que conoció por medio de redes sociales, se logra ver cómo comenzó la conflagración en esta unidad policial.

De acuerdo con el mandatario departamental, los reos lesionados no tienen quemaduras, pero sí afectaciones respiratorias, por lo que son evaluados por el personal médico especializado.

“Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, agregó.

El gobernador de Cundinamarca señaló que las autoridades correspondientes ya tienen la instrucción dada para poder establecer cuáles fueron las causas de esta conflagración.

“En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución. Hemos dado instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana @PoliciaSabana y solicitado a la @FiscaliaCol dar inicio a la investigación que permita determinar las causas de este trágico hecho”, señaló.