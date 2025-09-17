Suscribirse

Nación

Motín en estación de Policía en Funza: cinco internos murieron tras voraz incendio

Otros reos fueron trasladados a centros asistenciales por problemas respiratorios.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

17 de septiembre de 2025, 12:15 p. m.
El incendio dejó varias casas reducidas a cenizas (imagen de referencia)
El incendio dejó cinco internos muertos. (imagen de referencia) | Foto: Getty Images / Pawel Wewiorski

Por medio de su cuenta en la red social X, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó el fallecimiento de cinco internos recluidos en la estación de Policía de Funza tras un voraz incendio que es investigado por las autoridades.

“Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona”, dijo.

En este video, que conoció por medio de redes sociales, se logra ver cómo comenzó la conflagración en esta unidad policial.

Contexto: Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

De acuerdo con el mandatario departamental, los reos lesionados no tienen quemaduras, pero sí afectaciones respiratorias, por lo que son evaluados por el personal médico especializado.

“Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, agregó.

El gobernador de Cundinamarca señaló que las autoridades correspondientes ya tienen la instrucción dada para poder establecer cuáles fueron las causas de esta conflagración.

“En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución. Hemos dado instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana @PoliciaSabana y solicitado a la @FiscaliaCol dar inicio a la investigación que permita determinar las causas de este trágico hecho”, señaló.

Contexto: Tristeza en fundación que organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie llegó: “Nos dejaron plantados”

Hasta el momento, se desconocen las identidades de las personas que fallecieron en este nuevo incendio que se registró en la zona donde se encuentran los privados de la libertad. Se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes puedan entregar un reporte de estos hechos que hoy enluta a varias familias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

2. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

3. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

4. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

5. “Cállate”: Trump pierde la calma y genera polémica global por su trato a un periodista extranjero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Policía Nacional de ColombiaIncendio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.