Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

Las autoridades investigan lo sucedido, mientras que el presunto agresor se recupera en un centro médico.

Redacción Nación
16 de septiembre de 2025, 7:18 p. m.
En esta casa es donde habría ocurrido la tragedia.
Sigue la consternación en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, por el brutal asesinato de una niña de tan solo nueve años de edad. Al parecer, el padrastro fue quien la agredió y acabó con su vida.

El hecho tuvo lugar al interior de una vivienda el pasado domingo, 14 de septiembre. Con el pasar de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles de lo que habría sucedido en esta casa.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.
El teniente coronel John Rosas, comandante (e) de la región Sabana, habló con City Tv y explicó que, al parecer, estaba otra niña, quien sería hija del agresor.

“En este momento tenemos conocimiento de que se encontraba una menor de 10 años, quien es la hija biológica del presunto agresor”, indicó.

Contexto: Tragedia en Mosquera, Cundinamarca: matan a niña de nueve años en una casa

De acuerdo con el oficial, esta pequeña estaba al cuidado de la mamá de la víctima, por lo que habría presenciado la forma en la que su progenitor, presuntamente, asesinó a la otra pequeña.

La misma Policía confirmó que, después de revisar bases de datos, no hay ninguna denuncia previa por algún caso de maltrato intrafamiliar en contra del sujeto.

¿Qué se sabe del crimen de la niña en Mosquera? | CityTv

Además, esta persona tampoco registraba antecedentes judiciales, por lo que sigue siendo un verdadero misterio el motivo por el que cometió el crimen.

Desde el primer momento en el que ocurrió todo, la Fiscalía General de la Nación ha estado al frente del caso y le ha dado ciertas instrucciones a la Policía Judicial, las cuales se han hecho efectivas con la Sijin.

“Se ha hecho la recolección de evidencia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, lo que nos ha permitido ir avanzando mucho en el proceso de judicialización”, comentó el comandante (e) John Rosas.

Contexto: Ataque armado en Buga deja muerta a menor de edad, hija de un exdirectivo de la Cámara de Comercio

Según lo que se ha conocido, después de matar a la menor de edad, el hombre utilizó la misma arma para intentar quitarse la vida. Sin embargo, alcanzó a ser trasladado a un centro médico, aunque tiene heridas de gravedad.

De este sujeto solo se ha conocido que tiene 30 años de edad, pero hasta el momento las autoridades no han revelado su identidad.

Por el momento, el caso está en materia de investigación y se espera que se pueda esclarecer todo en su totalidad, para de esta forma saber cuáles fueron los motivos que tuvo el agresor para cometer este violento crimen.

Al tiempo, la comunidad se ha unido en una sola voz para pedirle a las autoridades que se haga justicia y la muerte de la pequeña de nueve años no quede en la impunidad.

Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

