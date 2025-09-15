Tragedia en Mosquera, Cundinamarca: matan a niña de nueve años en una casa

Momentos de terror se vivieron al interior de una casa ubicada en el barrio El Recodo, municipio de Mosquera, Cundinamarca, luego de que una niña de tan solo nueve años muriera tras ser apuñalada en varias ocasiones por un sujeto.

El hecho se registró en horas de la madrugada del domingo, 14 de septiembre. Información preliminar señala que el presunto asesino sería la expareja de la mamá de la niña asesinada.

Diego Alberto Piza, secretario de Seguridad de Mosquera, indicó que sobre las 4:40 a. m. del domingo, las autoridades recibieron un llamado de auxilio de parte de habitantes del sector de El Recodo.

Al llegar la Policía a la vivienda, hallaron a la menor con múltiples heridas con arma corto punzante. “Y un sujeto de 30 años que al ver a la Policía, se autolesiona con la misma arma, intentando probablemente quitarse la vida. Sin embargo, la Policía logra hacer la captura y el traslado para que reciba atención médica -del presunto asesino-”, dijo Piza en Noticias Caracol.

Tras autolesionarse, el sujeto está internado en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la niña, Piza aseguró que el cuerpo de esta presentaba más de 40 heridas.

“Al llegar la Policía, aún tenía signos vitales, por eso es trasladada al hospital. Allí recibe la atención médica, pero lamentablemente fallece la menor”, agregó Piza en el noticiero citado anteriormente.

Por el momento, se desconoce por qué dicho sujeto atacó a la niña con el arma corto punzante.

“Distintas versiones hay dentro de la comunidad, esos son hechos que están en materia de investigación. Pero, revisando los antecedentes de este sujeto, no tenía; no tenía antecedentes, digamos, con las comisarías de familia, entonces los hechos están siendo investigados”, resaltó Piza.