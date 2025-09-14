Mujer que supuestamente mató a tres de sus exparejas lloró cuando la capturaron: video se hizo viral

El nombre de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera se ha vuelto conocido después de que fuera capturada por las autoridades. La mujer, al parecer, asesinó a tres de sus exparejas y, pese a esto, se encontraba viviendo en libertad.

Además, también es señalada de herir a su propio hermano, lo que dejaría en evidencia que sus comportamientos violentos los protagonizó en más de una ocasión.

Sin embargo, más allá de los delitos que supuestamente cometió, Mosquera se ha hecho viral por la forma en la que reaccionó cuando integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la alcanzaron y le notificaron la orden de detención que había en su contra.

Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, señala de asesinar a tres de sus parejas. | Foto: Captura de video: Fiscalía

Mientras que uno de los agentes le leía las cuentas pendientes que tenía con la justicia, la mujer comenzó a llorar de manera desconsolada.

En un principio, estaba cruzada de brazos y cargando una maleta, pero no tenía reacción alguna. No obstante, todo cambió pocos segundos después: de sus ojos comenzaron a salir varias lágrimas.

Incluso, en un momento se llevó las manos a la cara e intentó secarse las lágrimas. Al tiempo, la mujer hacía algunos gestos con su cara, no podía creer que estuviera siendo capturada.

El video, que se viralizó rápidamente por las redes sociales y fue grabado por los agentes del CTI, despertó muchas reacciones en la plataforma de X, donde internautas opinaron acerca de la inusual reacción que tuvo Mosquera Mosquera.

#ATENCIÓN judicialización de una mujer señalada de asesinar a sus parejas sentimentales en diferentes municipios del Eje Cafetero



Imágenes de Sandra Tatiana Mosquera Mosquera el día de su captura. pic.twitter.com/cyEhohcvfj — mayuperiodista.com (@mayuperiodista) September 14, 2025

En otras imágenes, la Fiscalía la mostró estando esposada y siendo conducida a la que sería su vivienda, ya que allí se realizó un allanamiento en búsqueda de cualquier pista que pueda ser utilizada en contra de la hoy procesada.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas de la mujer desapareció de manera extraña en abril de 2014. Días después, su cuerpo fue encontrado desmembrado.

Poco después de que no se tuviera ningún rastro del hombre, Sandra Tatiana abandonó el municipio de Anserma (Caldas) y se habría llevado la moto de su expareja, vehículo que posteriormente vendió por un millón de pesos.

La mujer, según las investigaciones, habría matado a otros dos hombres con quienes también había tenido una relación sentimental.

Por ello, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Por su parte, un juez de control de garantías la cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.