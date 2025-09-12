Investigan a mujer por la muerte de tres de sus exparejas; la Fiscalía reveló que uno de ellos fue desmembrado

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles espeluznantes sobre el caso de una mujer identificada como Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, la cual es investigada por la muerte de tres de sus exparejas, además, de haberle propinado heridas a su propio hermano.

Sandra Tatiana, según el ente acusador, vivía cerca de la terminal de transportes de Anserma (Caldas) y allí mismo vendía comida, pero su repentina partida del pueblo fue sospechosa para sus conocidos.

Algunos manifestaron haber visto que, en su trasteo cuando huyó del municipio, la mujer transportaba una motocicleta sin placas.

Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, capturada por asesinato de su expareja en Anserma, Caldas. | Foto: Fiscalía

Pero su ausencia comenzó a tomar sentido para los lugareños el 21 de abril de 2014. Ese día, las autoridades hallaron partes de un cadáver en inmediaciones del sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.

Reveló la Fiscalía en las audiencias contra la mujer, que entre el 23 y el 25 de abril realizaron las inspecciones a las partes encontradas, ambas a dos kilómetros de distancia.

En un lado estaban las extremidades, y en otro la cabeza y el tronco.

Según pudo establecer la Fiscalía, la víctima salió de jugar billar y se fue al lugar de residencia de la mujer, pero desapareció.

Los investigadores, por medio de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluyeron que la víctima “fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte”.

“Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas”, indicó el ente acusador.

Además, en el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se habría quedado con la motocicleta de su compañero sentimental, la cual llevaba sin placas en el trasteo, para después venderla en 1 millón de pesos.

Con esas evidencias, la Fiscalía empezó a seguirle los pasos en varios pueblos de Risaralda y pidió a un juez de control de garantías ordenar su captura.

Esta se hizo efectiva y un fiscal seccional le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Además, un juez de control de garantías decidió enviarla a prisión bajo la figura de medida de aseguramiento para que responda en esa investigación y en otras tres que le siguen.