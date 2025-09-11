Capturan en Medellín a estadounidense acusado de millonario robo en Las Vegas: “Caen porque caen”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó este jueves la captura de un ciudadano estadounidense acusado de participar en un millonario robo en Las Vegas.

“Caen porque caen. Gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Sijín de la Policía y la agencia U.S. Marshals, fue ubicado en Medellín un ciudadano norteamericano fugitivo de la justicia de su país. Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami”, señaló el mandatario de la capital de Antioquia en redes sociales.

Gutiérrez también manifestó este presunto criminal había llegado a Medellín con el objetivo de esconderse de la justicia de su país. En esa ciudad, alcanzó a invertir dinero en algunos negocios. “Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad. Hoy ya salió de Medellín, expulsado por Migración Colombia y capturado en Miami por los U.S. Marshals”.

El mandatario recordó que no es el primer operativo de esta magnitud que se realiza en Medellín en los últimos meses. Señaló que el pasado 19 de agosto también se logró la expulsión de otro hombre buscado por homicidio. “Medellín no es refugio de criminales. Aquí no hay escondite para quienes creen que pueden huir de la justicia”.

Otros casos

En las últimas semanas, fue capturado Iván Lozano, un ciudadano con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con la seducción de menores y la posesión de pornografía infantil.

La detención se produjo durante una operación articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Interpol, en medio de una ofensiva que busca cerrarles el paso a redes internacionales que delinquen desde o en territorio colombiano.

Según informaron las autoridades, Lozano hacía parte de una organización criminal dedicada a la trata de personas y al tráfico de contenido sexual infantil. A través de plataformas digitales como WhatsApp, el hombre se hacía pasar por adolescentes o adultos de confianza para acercarse a menores, manipularlos emocionalmente y concretar encuentros sexuales.

Raymond Troung, el ciudadano extranjero capturado. | Foto: Fiscalía General de la Nación.

“Este depravado usaba medios digitales para engañar y abusar de niños. No vamos a permitir que Medellín se convierta en refugio de estos criminales. Ya son 18 capturas con notificación roja de Interpol en lo que va del año”, señaló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad.

Tras su detención, Lozano fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, que ya adelanta el proceso de extradición para que comparezca ante las autoridades judiciales estadounidenses.