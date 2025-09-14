Terror en discoteca de Popayán: tres personas fueron asesinadas en medio de una riña; identificaron a las víctimas

Un grave hecho de violencia se registró en una discoteca de Popayán, en el departamento del Cauca, dejando a tres personas muertas y otras tres más heridas.

Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, en un establecimiento nocturno ubicado en el barrio La Paz.

Los heridos tuvieron que ser trasladados hasta un centro médico. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La fiesta se desempeñaba con normalidad en este sitio, pero el ambiente cambió hacia las 2:15 de la mañana. En ese momento, al parecer, se inició una discusión entre dos personas.

Poco a poco, la tensión fue creciendo en el ambiente hasta que uno de los involucrados desenfundó un arma de fuego, desatando terror y zozobra en el lugar.

“En medio de la confrontación, uno de los implicados esgrimió un arma de fuego, realizó disparos al aire y posteriormente impactó a varias de las personas presentes“, indicó la Policía por medio de un comunicado.

Tres de las personas impactadas murieron: dos en un hospital y la otra al interior de la discoteca.

“Dos hombres, de 29 y 31 años de edad, fueron trasladados al Hospital del Norte, donde llegaron sin signos vitales. Un tercer hombre, de 33 años, murió en el lugar de los hechos”, señaló la institución.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. | Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

De acuerdo con las primeras informaciones, dos de los muertos tenían antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego. No obstante, se desconoce si esto tiene alguna relación con lo sucedido.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calificó esto como una masacre, que sería la número 58 que se presenta en Colombia en lo corrido del presente año.

Además, identificó a las víctimas fatales como Daniel Felipe Samboní, Iván Orlando Coscué y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza.

Por otra parte, los heridos fueron Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado. Estas personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales.

El concejal de Popayán, Andrés Maíz, lamentó lo sucedido y le dio un último adiós a los jóvenes que fueron asesinados en este hecho de violencia.

“Con profundo dolor e inmensa rabia, denunciamos y lamentamos el asesinato de nuestros hermanos Iván Orlando Cusqué, Daniel Felipe Samboní y Mauricio Vernaza, integrantes de la organización popular y juvenil Norte Resiste. Ellos residían en el campamento humanitario Policarpa Salavarrieta, el cual hace parte del movimiento Los Sin Techo”, comentó.