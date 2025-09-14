“Están acabando con la Policía”: estremecedores mensajes de uniformados tras escalada terrorista en Cauca

Una escalada terrorista se registró en las últimas horas en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC, que atacaron de manera simultánea seis estaciones de Policía.

Sin embargo, la situación más crítica se presenta en El Carmelo, Cajibío (Cauca), en donde ya se reporta la muerte de un policía y otros cuatro heridos.

Momentos de tensión en El Carmelo, Cajibío (Cauca), por una incursión armada de las disidencias de las FARC. Un policía murió y cuatro más resultaron heridos.

“Por favor, que manden refuerzos porque están acabando con la Policía. Les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada de respuesta”, dice uno de los policías que se encuentra en la zona resistiendo el ataque de las disidencias de las FARC.

En otro audio filtrado de los tensos momentos, otro uniformado pide con insistencia que llegue el helicóptero para apoyarlos. “Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”, se escucha en el audio.

“Llevamos ya como 40 minutos diciéndoles, hermano. Yo no sé qué hijuep*** trámites administrativos tienen que hacer, pero les estoy diciendo. Nos tienen ya rodeados, hermano. Nos tienen ya rodeados”, señala otro policía en medio de la angustia por no recibir apoyo aéreo.

En otros audios se escuchan a policías hablando con sus superiores y enlaces tratando de coordinar el apoyo con los helicópteros de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía.

Los uniformados reportan que les están lanzando granadas de mano y que los disparos afectan las instalaciones policiales. “Arpía, llegue, por favor, llegue”, se dicen entre ellos mientras esperan la llegada del helicóptero artillado de la Fuerza Aérea.

La casa cural del corregimiento El Carmelo, en Cajibío, resultó afectada por un explosivo lanzado durante el ataque terrorista de las disidencias de las FARC.

“Las granadas nos están cayendo a siete metros”, reportan los uniformados mientras resisten la escalada terrorista de las disidencias de las FARC.

Por el momento, no se ha informado sobre qué grupo de las disidencias de las FARC estaría cometiendo el ataque contra las estaciones de Policía.

De manera preliminar, se ha indicado que serían las estructuras de alias Iván Mordisco, quien en las últimas semanas ha incrementado su accionar violento contra la fuerza pública.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP