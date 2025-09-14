Suscribirse

Nación

“Están acabando con la Policía”: estremecedores mensajes de uniformados tras escalada terrorista en Cauca

La arremetida violenta dejó un policía muerto y cuatro heridos en Cajibío, Cauca.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 4:44 p. m.
Atentado a patrulla de la Policía Nacional
“Están acabando con la Policía”; estremecedores mensajes de uniformados tras escalada terrorista en Cauca. | Foto: Captura redes sociales

Una escalada terrorista se registró en las últimas horas en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC, que atacaron de manera simultánea seis estaciones de Policía.

Sin embargo, la situación más crítica se presenta en El Carmelo, Cajibío (Cauca), en donde ya se reporta la muerte de un policía y otros cuatro heridos.

“Por favor, que manden refuerzos porque están acabando con la Policía. Les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada de respuesta”, dice uno de los policías que se encuentra en la zona resistiendo el ataque de las disidencias de las FARC.

En otro audio filtrado de los tensos momentos, otro uniformado pide con insistencia que llegue el helicóptero para apoyarlos. “Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”, se escucha en el audio.

“Llevamos ya como 40 minutos diciéndoles, hermano. Yo no sé qué hijuep*** trámites administrativos tienen que hacer, pero les estoy diciendo. Nos tienen ya rodeados, hermano. Nos tienen ya rodeados”, señala otro policía en medio de la angustia por no recibir apoyo aéreo.

En otros audios se escuchan a policías hablando con sus superiores y enlaces tratando de coordinar el apoyo con los helicópteros de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía.

Los uniformados reportan que les están lanzando granadas de mano y que los disparos afectan las instalaciones policiales. “Arpía, llegue, por favor, llegue”, se dicen entre ellos mientras esperan la llegada del helicóptero artillado de la Fuerza Aérea.

“Las granadas nos están cayendo a siete metros”, reportan los uniformados mientras resisten la escalada terrorista de las disidencias de las FARC.

Por el momento, no se ha informado sobre qué grupo de las disidencias de las FARC estaría cometiendo el ataque contra las estaciones de Policía.

De manera preliminar, se ha indicado que serían las estructuras de alias Iván Mordisco, quien en las últimas semanas ha incrementado su accionar violento contra la fuerza pública.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc.
Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP

El departamento del Cauca ha sufrido una escalada violenta por parte de los diferentes grupos criminales que hacen presencia en la región, como el ELN, las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia, que se disputan las rentas criminales derivadas del narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el problema que le costaría caro a la Selección Colombia en el Mundial 2026: hay preocupación

2. Números ganadores del Powerball del sábado 13 de septiembre: vea todos resultados del jackpot

3. Última etapa de la Vuelta a España fue suspendida: manifestaciones se desbordaron; no habrá ceremonia de premiación

4. Fentanilo en poder de las disidencias de Iván Márquez: así obtienen la poderosa droga de uso restringido en Colombia

5. “Están acabando con la Policía”: estremecedores mensajes de uniformados tras escalada terrorista en Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaDisidencias de las FarcCauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.