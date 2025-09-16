Ataque armado en Buga deja muerta a menor de edad, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio

La violencia volvió a sacudir al municipio de Buga en la madrugada de este lunes, cuando un ataque con arma de fuego acabó con la vida de Gabriela Trejos, hija de Marcos Trejos, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la ciudad.

El crimen ocurrió en el barrio La Merced, sobre la calle 4 con carrera 19, cerca a la avenida del Señor de los Milagros. De acuerdo con testigos, hombres armados abrieron fuego contra la joven, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho, otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades confirmaron que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento no se conocen móviles ni capturas relacionadas con el caso.

El asesinato de la menor generó conmoción en la ciudad y en el departamento, y rápidamente tuvo eco en el ámbito político. El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X un mensaje de condolencia acompañado de la frase: “Tristezas de Buga”.

Por su parte, el partido Centro Democrático, en un comunicado, lamentó el fallecimiento de Gabriela Trejos y expresó su solidaridad con la familia, destacando la trayectoria de Marcos Trejos como dirigente gremial y defensor de los valores democráticos en la región.

Refuerzan seguridad en Cali y el Valle

Luego de los más recientes atentados terroristas en Cali, donde siete personas fueron asesinadas en explosiones como la ocurrida en inmediaciones de la Base Aérea, norte de la ciudad, el Ejército anunció este jueves un nuevo plan de seguridad urbano para blindar a la capital del Valle de futuros hechos violentos.

La ciudad, que ha sido objeto de múltiples ataques de las disidencias de Iván Mordisco, tendrá patrullaje de vehículos blindados de artillería, con los se que busca diezmar la operación de células disidentes urbanas como la columna Manuel Cepeda Vargas, así como la amenaza del frente Jaime Martínez, que delinque en Jamundí y otros puntos del Valle del Cauca.

¿De qué se trata esta nueva estrategia?

El Ejército Nacional reforzó su capacidad de operación urbana en Santiago de Cali con la incorporación de cuatro vehículos blindados Hunter TR-12, que serán desplegados en apoyo a la Policía Nacional dentro del plan Cali Segura.