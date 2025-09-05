En video: momento exacto en que explotó carro bomba en Cali que dejó varios muertos

El pasado jueves, 21 de agosto, sobre las 2:50 de la tarde, un carro bomba explotó en inmediaciones a la Base Aérea en la ciudad de Cali, dejando a siete personas muertas y más de 70 heridas.

Ahora, cuando han pasado pocos días de este atentado terrorista, se conoció un video del momento exacto en el que fue detonado el carro bomba en la capital del Valle del Cauca.

En un primer momento del video se observa el instante en que un sujeto, al parecer el conductor del carro cargado con los explosivos, abandona el automotor y sale a correr.

Transcurren pocos segundos y, en el momento exacto en que pasaba un taxi a un costado el carro bomba, este explotó.

También se puede apreciar que varios motociclistas iban a pasar, por un lado, del automotor, tipo furgón.

#IMPACTANTE. Se conoce el video del momento exacto en el es detonado el carro bomba del pasado 21AGO en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Recordemos que en el ataq-e terror-sta perdieron la vida por lo menos seis personas y más de 60 resultaron lesionados pic.twitter.com/E7ui4Jn0P4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 5, 2025

Al parecer, el atentado habría sido ejecutado por integrantes de las disidencias de las Farc.

De hecho, en día pasados, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, sujetos que habría participado en el ataque terrorista en Cali.

Las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta que estos dos sujetos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, y jugaron un papel fundamental en los hechos.

El Fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales explicó que Yonda Ipía y Obando Aguirre habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de material explosivo a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio.

Los dos sujetos que habrían participado en el atentado terrorista en Cali. | Foto: Fiscalía/Semana