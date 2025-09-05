Suscribirse

En video: momento exacto en que explotó carro bomba en Cali que dejó varios muertos

El carro bomba explotó en la capital del Valle del Cauca, el pasado 21 de agosto.

Redacción Nación
5 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
El carro bomba en Cali
Al fondo de la imagen, el carro bomba en Cali. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura_

El pasado jueves, 21 de agosto, sobre las 2:50 de la tarde, un carro bomba explotó en inmediaciones a la Base Aérea en la ciudad de Cali, dejando a siete personas muertas y más de 70 heridas.

Ahora, cuando han pasado pocos días de este atentado terrorista, se conoció un video del momento exacto en el que fue detonado el carro bomba en la capital del Valle del Cauca.

Contexto: Exclusivo: estos son los planes terroristas que preparan las disidencias de las Farc en Cali

En un primer momento del video se observa el instante en que un sujeto, al parecer el conductor del carro cargado con los explosivos, abandona el automotor y sale a correr.

Transcurren pocos segundos y, en el momento exacto en que pasaba un taxi a un costado el carro bomba, este explotó.

También se puede apreciar que varios motociclistas iban a pasar, por un lado, del automotor, tipo furgón.

Al parecer, el atentado habría sido ejecutado por integrantes de las disidencias de las Farc.

De hecho, en día pasados, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, sujetos que habría participado en el ataque terrorista en Cali.

Contexto: “Una masacre”: presidente Petro revela detalles del camión bomba que estalló en Cali

Las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta que estos dos sujetos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, y jugaron un papel fundamental en los hechos.

El Fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales explicó que Yonda Ipía y Obando Aguirre habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de material explosivo a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio.

Imputan a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali.
Los dos sujetos que habrían participado en el atentado terrorista en Cali. | Foto: Fiscalía/Semana

Los vehículos fueron conducidos de la zona rural de Corinto, Cauca, hasta la ciudad de Cali, y, posteriormente, ubicados sobre una vía aledaña a la instalación militar. En la acción, estos dos sujetos activaron los artefactos mediante un mecanismo de mecha lenta y escaparon.

