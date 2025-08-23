Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

Ante un juez de control de garantías fueron imputados por la Fiscalía Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, como presuntos responsables del atentado perpetrado el pasado jueves en Cali.

Un juez de control de garantías ya había legalizado este sábado, en horas de la mañana, la captura de los dos presuntos implicados en el atentado a la base militar, en el que murieron siete personas y 78 más resultaron heridas.

Se les imputaron los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Según el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Yonda Ipía y Obando Aguirre serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, y habrían representado un papel determinante en el atentado a la Escuela Marco Fidel Suárez.

Los sujetos habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero en inmediaciones de la Escuela Militar el jueves.

Legalizan captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali. | Foto: Fiscalía

Las autoridades aseguran que los sujetos, al intentar descargar una de las plataformas de artefactos improvisados, hicieron explotar una, lo que ocasionó la emergencia donde murieron siete personas y hubo más de 70 heridas.

De acuerdo con la información recopilada por el ente investigador, ambos sujetos fueron capturados gracias a la oportuna reacción de la comunidad, que impidió que Yonda Ipía y Obando escaparan del lugar del atentado.

El hecho se registró el jueves 21 de agosto, pasadas las 2:30 de la tarde, en una zona comercial y bastante transitada de la ciudad de Cali, por lo que el impacto causó una gran emergencia.

Los explosivos detonados por los criminales causaron graves daños a la infraestructura militar, a locales comerciales y viviendas cercanas a la Escuela Marco Fidel Suárez, por lo que se requirió la intervención de equipos de salud, rescate y antiexplosivos.