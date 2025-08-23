Suscribirse

Nación

Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

Un juez de control de garantías ya había legalizado este sábado la captura de los dos supuestos implicados. Los señalados se declararon inocentes.

Redacción Nación
23 de agosto de 2025, 8:29 p. m.
Imputan a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali.
Imputan a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali. | Foto: Fiscalía/Semana

Ante un juez de control de garantías fueron imputados por la Fiscalía Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, como presuntos responsables del atentado perpetrado el pasado jueves en Cali.

Un juez de control de garantías ya había legalizado este sábado, en horas de la mañana, la captura de los dos presuntos implicados en el atentado a la base militar, en el que murieron siete personas y 78 más resultaron heridas.

Contexto: Legalizan captura de sospechosos de activar explosivos en el atentado que dejó siete personas muertas en Cali

Se les imputaron los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Según el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Yonda Ipía y Obando Aguirre serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, y habrían representado un papel determinante en el atentado a la Escuela Marco Fidel Suárez.

Los sujetos habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero en inmediaciones de la Escuela Militar el jueves.

Legalizan captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali.
Legalizan captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali. | Foto: Fiscalía

Las autoridades aseguran que los sujetos, al intentar descargar una de las plataformas de artefactos improvisados, hicieron explotar una, lo que ocasionó la emergencia donde murieron siete personas y hubo más de 70 heridas.

De acuerdo con la información recopilada por el ente investigador, ambos sujetos fueron capturados gracias a la oportuna reacción de la comunidad, que impidió que Yonda Ipía y Obando escaparan del lugar del atentado.

El hecho se registró el jueves 21 de agosto, pasadas las 2:30 de la tarde, en una zona comercial y bastante transitada de la ciudad de Cali, por lo que el impacto causó una gran emergencia.

Contexto: De la paz total al terror total: atentados en Cali y Amalfi suman 20 muertos. Así fueron los hechos criminales, sus responsables y las fallas operacionales y de inteligencia

Los explosivos detonados por los criminales causaron graves daños a la infraestructura militar, a locales comerciales y viviendas cercanas a la Escuela Marco Fidel Suárez, por lo que se requirió la intervención de equipos de salud, rescate y antiexplosivos.

Las autoridades responsabilizan del atentado a las estructuras disidentes de las Farc, específicamente a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Le cae dura denuncia a la Selección Colombia de Pékerman: “Me utilizaron”, aseguró un crack

2. Aterrador hallazgo: encuentran un cuerpo desmembrado en medio de la búsqueda de Valeria Afanador

3. Viajar es más riesgoso: turbulencias aéreas se disparan y amenazan cada vez más vuelos comerciales

4. Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

5. Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

atentadoCaliimputación de cargosFiscalía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.