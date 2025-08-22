A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

Entre el miedo y la zozobra amanece la capital vallecaucana luego del atentado terrorista que se vivió en horas de la tarde del jueves 21 de agosto en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

El atentado consistió en la detonación de un camión bomba, provocando daños en la infraestructura de la base aérea y afectando a los residentes y comerciantes de los alrededores. La explosión generó una situación de emergencia en la que se desplazaron rápidamente equipos de emergencia, bomberos, policía y personal médico para atender la crisis.

En medio de la crisis por la violencia, Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, informó a través de su cuenta de X el balance de heridos y fallecidos más reciente.

Éste es el último balance de heridos y fallecidos, por el atentado terrorista de ayer.



77 heridos

3 críticos (una, muy crítica)

8 menores de edad

6 fallecidos



33 egresos.



Personalmente, estoy siguiendo el minuto a minuto de los pacientes hospitalizados. @SaludCali pic.twitter.com/9vqx1LpxFm — GERMAN ESCOBAR M (@GERMANESCOBARM) August 22, 2025

De acuerdo con el funcionario, el número de lesionados y heridos aumentó a 77, tres de los cuales se encuentran en estado crítico, una de ellas en estado extremadamente crítico. De la cifra de heridos 8 son menores de edad. 33 personas han sido dadas de alta y la cifra de víctimas mortales se mantiene en 6.

Sobre las víctimas mortales, Escobar aseguró que “cuatro fallecieron en el lugar de los hechos y dos en centros hospitalarios. De las dos personas que fallecieron tenemos un menor de edad de 17 años y una mujer en estado de embarazo de aproximadamente 22 semanas de gestación”.

Limpieza de las calles aledañas a la Base Aérea tras el atentado terrorista. | Foto: Alcaldía de Cali

Sobre los heridos, el secretario aseguró que fueron trasladados a más de 11 IPS, sobre los menores aseguró que ninguno “se encuentra en estado crítico”.

Por su parte, la Clínica de Occidente de Cali, una de las instituciones que recibió a los afectados, le confirmó a El País que recibió un total de seis pacientes, cinco de ellos trasladados en ambulancia y una persona que llegó por sus propios medios.

Tras la evaluación inicial, cinco de los pacientes requirieron hospitalización, mientras que uno, con lesiones menores, fue remitido a un centro de menor complejidad.

Entre los heridos que atendió la institución se encuentra una menor de edad, quien fue intervenida quirúrgicamente durante la madrugada. La clínica notificó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya inició el proceso de restitución de sus derechos.