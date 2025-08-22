Nación
A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico
Germán Escobar, secretario de salud de Cali, dio el balance más reciente luego del trágico atentado en la capital de Valle del Cauca.
Entre el miedo y la zozobra amanece la capital vallecaucana luego del atentado terrorista que se vivió en horas de la tarde del jueves 21 de agosto en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
El atentado consistió en la detonación de un camión bomba, provocando daños en la infraestructura de la base aérea y afectando a los residentes y comerciantes de los alrededores. La explosión generó una situación de emergencia en la que se desplazaron rápidamente equipos de emergencia, bomberos, policía y personal médico para atender la crisis.
En medio de la crisis por la violencia, Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, informó a través de su cuenta de X el balance de heridos y fallecidos más reciente.
Éste es el último balance de heridos y fallecidos, por el atentado terrorista de ayer.— GERMAN ESCOBAR M (@GERMANESCOBARM) August 22, 2025
77 heridos
3 críticos (una, muy crítica)
8 menores de edad
6 fallecidos
33 egresos.
Personalmente, estoy siguiendo el minuto a minuto de los pacientes hospitalizados. @SaludCali pic.twitter.com/9vqx1LpxFm
De acuerdo con el funcionario, el número de lesionados y heridos aumentó a 77, tres de los cuales se encuentran en estado crítico, una de ellas en estado extremadamente crítico. De la cifra de heridos 8 son menores de edad. 33 personas han sido dadas de alta y la cifra de víctimas mortales se mantiene en 6.
Sobre las víctimas mortales, Escobar aseguró que “cuatro fallecieron en el lugar de los hechos y dos en centros hospitalarios. De las dos personas que fallecieron tenemos un menor de edad de 17 años y una mujer en estado de embarazo de aproximadamente 22 semanas de gestación”.
Sobre los heridos, el secretario aseguró que fueron trasladados a más de 11 IPS, sobre los menores aseguró que ninguno “se encuentra en estado crítico”.
Por su parte, la Clínica de Occidente de Cali, una de las instituciones que recibió a los afectados, le confirmó a El País que recibió un total de seis pacientes, cinco de ellos trasladados en ambulancia y una persona que llegó por sus propios medios.
Tras la evaluación inicial, cinco de los pacientes requirieron hospitalización, mientras que uno, con lesiones menores, fue remitido a un centro de menor complejidad.
Entre los heridos que atendió la institución se encuentra una menor de edad, quien fue intervenida quirúrgicamente durante la madrugada. La clínica notificó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya inició el proceso de restitución de sus derechos.
Sobre el atentado, el ministro de Defensa aseguró que la recompensa asciende a 3.200 millones de pesos colombianos por información que permita capturar a alias Marlon, señalado como uno de los responsables directos del ataque y quien haría parte de las disidencias de las FARC, específicamente a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco.