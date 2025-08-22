Política
“Corriendo como ladrones de celulares”: Gustavo Petro reveló detalle inédito de los capturados por carro bomba en Cali
El mandatario colombiano dijo que fue una reacción de “debilidad”.
Colombia no sale de la conmoción por el carro bomba que detonó en Cali, en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El hecho deja, hasta el momento, 6 personas muertas y más de 70 heridas.
Este viernes 22 de agosto, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X, en el que reveló un detalle inédito de los presuntos responsables del atentado terrorista en la capital del Valle del Cauca.
En el trino, el jefe de Estado dijo que las dos personas capturadas corrieron como “ladrones de celulares”. Además, afirmó que eso evidencia un síntoma de debilidad y no de fortaleza.
“Las columnas del Estado Mayor Central en el Cauca ya sufrieron un golpe estratégico, al caer su armamento en el corregimiento Honduras del municipio del Tambo, en el cañón del Micay. Su reacción no es de fortaleza, es de debilidad”, dijo el mandatario.
También indicó en esa plataforma digital: “Dos integrantes, solitarios, corriendo como ladrones de celulares por los barrios populares, después de fallar en el ataque a la base aérea y provocar una masacre a la población civil de Cali”.
“La agrupación ilegal narcotraficante más grande del país, ubicada en el Cauca, empieza su descomposición final”, expresó el jefe de Estado.
Entre tanto, en la noche del jueves de esta semana, horas después del atentado en Cali, el presidente Petro lideró en esa ciudad un consejo de seguridad extraordinario.
Al término de ese encuentro de alto nivel, el jefe de Estado afirmó: “Con eso, prácticamente hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca. La reacción es esta: una reacción que termina golpeando a la población de manera masiva. Lo que hay es una masacre, con decenas de heridos. No golpearon mayormente la instalación militar, pero el golpe a la población de Cali es profundo, es brutal”.
“Dos personas, sin armas, pero cargadas de explosivos, que salieron corriendo, apenas uno de los camiones se activó, y que la población ayudó a capturar en el barrio contiguo. Son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente con mafias mexicanas, albanesas e italianas. Lo que enfrentamos es un fenómeno criminal transnacional, no una confrontación política”, insistió finalmente el mandatario luego del consejo de seguridad extraordinario en Cali.