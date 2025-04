Terror en el Valle del Cauca: joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en una maleta

Por el momento, las autoridades judiciales del Valle del Cauca no han entregado detalles respecto a este caso que sacude a ese departamento. Mientras tanto, familiares y amigos de la joven piden celeridad en la investigación para tratar de dar con el paradero de los asesinos.

Entre tanto, en redes sociales algunos internautas lamentaron lo ocurrido con esta joven vallecaucana: “Solo crímenes y más crímenes. Esta es la paz total”; “Qué tristeza, ya no se puede confiar en nadie porque amigos no hay, muchos se hacen pasar como amigos para hacerle mal a los demás. Fortaleza para su familia”; “Justicia divina. Que la persona que hizo ese mal tan grande llegue a los pies de esa madre y pida perdón”; “Posiblemente, otro lamentable caso de feminicidio. Dios permita y se haga justicia y que los responsables paguen con todo el peso de la ley. Paz en el cielo para Luisa, fortaleza para su familia”; “Descanse en paz y castigo para sus asesinos”; “Que se haga justicia y capturen a los asesinos. Este caso no puede quedar impune”.