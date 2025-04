La violencia en contra de la mujer no se ha detenido en varias regiones del territorio colombiano. En el municipio de Polonuevo, Atlántico, hay consternación por el feminicidio de una mujer de 39 años por parte de su compañero sentimental.

“Mi mamá no era pareja de él, ella estaba saliendo con él, pero en ningún momento habían establecido algo. Él estaba detrás de ella, pero ella en sí no quería formalizar esa relación, porque ellos vienen siendo familia y ella decía que no, que tampoco se quería casar por ahora”, dijo Shani De La Rosa.