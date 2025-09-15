Suscribirse

Tristeza en fundación que organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie llegó: “Nos dejaron plantados”

Algunas personas se habían inscrito para participar, pero nunca llegaron hasta el sitio.

Redacción Nación
15 de septiembre de 2025, 7:59 p. m.
Perros de la Fundación Huellas Positivas
Perros de la Fundación Huellas Positivas | Foto: Instagram: @funhuellas.positivas

Hay gran tristeza al interior de la Fundación Huellas Positivas, ubicada en el municipio de Choachí, Cundinamarca, por lo que ocurrió en una actividad de voluntariado que organizó.

Este sitio se dedica a rescatar animales en situación de abandono, por lo que hizo el evento para que los perros pudieran sentir la cercanía y el amor humano. Un total de 15 personas se habían inscrito para participar, pero nunca se presentaron.

El objetivo era que los caninos que habían sido rescatados tuvieran un día completamente diferente, se esperaba bañarlos, largas caminatas, juegos, entre otras, cosas, por fuera de sus corrales.

Lastimosamente, la ilusión de los animales y de los integrantes de la fundación se quedó en eso, ya que ninguna persona llegó para ayudar en el voluntariado.

Hoy estamos muy tristes. Nuevamente, nos dejaron plantados con el voluntariado. Es muy triste esto, simplemente, si no pueden venir, no se comprometan”, escribió en redes sociales el lugar.

Ante la ausencia de las personas, la logística del voluntariado se vio afectada, por lo que los integrantes de Huellas Positivas pidieron un mayor respeto a la hora de comprometerse con este tipo de hechos.

“Hoy teníamos varias actividades agendadas, los perritos necesitan bañarse, caminatas, correr, interactuar fuera de sus corrales, aquí hay demasiado por hacer y ya hoy no lo podrán hacer”, señaló.

La fundación recordó que la organización de este tipo de jornadas también representan recursos para ellos, ya que se necesitan de varios insumos y muchas otras cosas.

“Además, preparar una jornada de voluntariado implica organizar tiempo, recursos y logística. Cuando no llegan, no solo los peludos pierden, también la Fundación”, agregó.

Por último, le pidió a las personas no agendarse si definitivamente no van a ir. “Si no puedes comprometerte, por favor no te inscribas. Respetemos el tiempo, el esfuerzo y sobre todo a los seres que esperan con ilusión”, concluyó.

Debido a la publicación, varias personas expresaron su intención de inscribirse a la siguiente fecha del voluntariado para participar.

