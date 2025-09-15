Bogotá
Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades
El hecho quedó registrado en las cámaras del C4, de la Secretaría de Seguridad. El implicado fue seguido en tiempo real desde el centro de control hasta que la Policía logró su captura.
Un funeral en el barrio Molinos, al sur de Bogotá, se convirtió en una escena de terror y desorden público cuando un hombre armado comenzó a disparar al aire. Las cámaras del Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones (C4) fueron determinantes para lograr la captura del sujeto.
El hecho se registró cuando varios asistentes al funeral bloquearon la vía vehicular, consumieron licor en la calle y pusieron música a alto volumen. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que todo lo que estaba pasando había quedado registrado en tiempo real por las cámaras de videovigilancia del distrito.
En el momento en que el sujeto realizó los disparos, un operador del C4 logró identificarlo y mediante el centro de control guio a las patrullas de Policía hasta el punto donde se estaba presentando la situación.
Durante su intento de fuga, el hombre ingresó a una vivienda donde abandonó el arma de fuego, la cual fue recuperada de inmediato por las autoridades. Aunque el señalado logró escabullirse entre la multitud, el monitoreo constante permitió rastrear cada uno de sus movimientos.
Incluso, cuando intentó escapar a bordo de un vehículo, la información fue transmitida en tiempo real a los uniformados. La huida duró apenas unas cuadras, pues la caravana del sepelio bloqueó su paso, lo que facilitó la captura del implicado.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que “este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”.
El capturado deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Entretanto, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente situaciones que alteren la convivencia a través de la Línea 123.