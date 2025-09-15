Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

Un funeral en el barrio Molinos, al sur de Bogotá, se convirtió en una escena de terror y desorden público cuando un hombre armado comenzó a disparar al aire. Las cámaras del Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones (C4) fueron determinantes para lograr la captura del sujeto.

Hombre desató el pánico en medio de un funeral. El capturado abrió fuego en medio del evento. | Foto: Secretaría de Seguridad

El hecho se registró cuando varios asistentes al funeral bloquearon la vía vehicular, consumieron licor en la calle y pusieron música a alto volumen. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que todo lo que estaba pasando había quedado registrado en tiempo real por las cámaras de videovigilancia del distrito.

En el momento en que el sujeto realizó los disparos, un operador del C4 logró identificarlo y mediante el centro de control guio a las patrullas de Policía hasta el punto donde se estaba presentando la situación.

El hombre ingresó a una vivienda donde abandonó el arma de fuego. | Foto: Secretaría de Seguridad

Durante su intento de fuga, el hombre ingresó a una vivienda donde abandonó el arma de fuego, la cual fue recuperada de inmediato por las autoridades. Aunque el señalado logró escabullirse entre la multitud, el monitoreo constante permitió rastrear cada uno de sus movimientos.

Incluso, cuando intentó escapar a bordo de un vehículo, la información fue transmitida en tiempo real a los uniformados. La huida duró apenas unas cuadras, pues la caravana del sepelio bloqueó su paso, lo que facilitó la captura del implicado.

El ahora capturado deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego. | Foto: Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que “este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”.