Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

El ataque se dio mientras decenas de personas disfrutaban de la final del torneo de fútbol Interbarrios y Rodillones, en la cancha de la Villa Olímpica Don Joe.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Francia Márquez y el polideportivo de Suárez, Cauca, atacado por las disidencias de las Farc.
Francia Márquez y el polideportivo de Suárez, Cauca, atacado por las disidencias de las Farc. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: CORTESÍA.

La tarde del domingo 21 de diciembre de 2025, el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, vivió momentos de pánico cuando un hostigamiento armado contra la estación de Policía irrumpió en una jornada familiar y deportiva.

Decenas de personas, incluyendo niños y padres de familia, disfrutaban de la final del torneo de fútbol Interbarrios y Rodillones en la cancha de la Villa Olímpica Don Joe, justo al lado de la sede policial, cuando las ráfagas de disparos transformaron la celebración en caos.​

El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 p.m., en plena recta final del partido, cuando familias empezaron a correr para resguardarse en sus viviendas y comercios aledaños.

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

Tras los hechos, las autoridades locales confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales. “El hostigamiento fue corto. La gente pudo refugiarse rápidamente, y afortunadamente, no se registraron daños mayores. Sin embargo, la situación de angustia fue indescriptible para quienes estaban", le contó la Alcaldía de Suárez, al País de Cali.

Exclusión de coronel retirado provoca la salida de Acore de la mesa de negociación con el Ejército Bolivariano

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

Toman drástica decisión contra empresa dueña de bus en el que murieron 17 personas tras graves hallazgos: “Bastante terroríficas”

Primera demanda contra la emergencia económica del gobierno Petro pide suspensión provisional del decreto

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en clínica clandestina de Cali; sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

Francia Márquez reveló acuerdos con Togo, pero uno llamó la atención: “Ingreso sin visa para cuerpos diplomáticos”

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Las autoridades atribuyen el ataque a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. A un poco más de ocho horas del ataque, la vicepresidenta Francia Márquez, se pronunció sobre el ataque a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguraba que el ataque de las disidencias había sido “una grave violación a los derechos humanos que rechazo y condeno”.

En el contexto de la violencia en Cauca, Márquez ha reiterado su rechazo a las acciones de las disidencias, enfatizando la necesidad de diálogos de paz total y protección a civiles. Líderes indígenas y locales, alineados con su visión, han cuestionado el cese al fuego fallido, exigiendo que el Gobierno fortalezca presencia estatal sin confrontaciones que pongan en riesgo a la población.​

Márquez, oriunda del Cauca y defensora de los derechos humanos, ha usado plataformas públicas para visibilizar estos ataques. En recientes pronunciamientos sobre hostigamientos similares en la región, ha instado a las disidencias a respetar la vida civil y ha pedido a la Fuerza Pública mayor inteligencia preventiva.

Disidencias de Iván Mordisco también anuncian cese al fuego en Navidad; estos son los detalles

Tras los graves hechos ocurridos en Suárez, Márquez aseguró también que “no me cansaré de pedir la paz para mi pueblo y mi departamento, para Colombia”. Así mismo mostró su respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, a las que “les pido afianzar sus estrategias para prevenir estos actos de violencia“.

