Confidenciales
Los nuevos viajes de Francia Márquez: la vicepresidenta visitará cuatro países. ¿A qué va?
Togo fue la primera parada de la segunda al mando en el Gobierno de Gustavo Petro. Estará fuera del país 10 días.
Un discurso en defensa de la raza negra pronunció la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al iniciar una nueva gira internacional, esta vez por varios países de África Occidental.
Togo fue la primera parada, pues allí se realiza el 9.º Congreso Panafricano, en donde hizo una intervención centrada en sus raíces. “Mis antepasados, hombres y mujeres, dejaron esta tierra (África) en condiciones de esclavitud, y hoy… regreso como la primera vicepresidenta de la República de Colombia”, dijo.
Márquez también tiene previsto pasar por Ghana, Senegal y Benín, en un viaje de 10 días que se extenderá hasta el 17 de diciembre.
Hay que recordar que el Gobierno colombiano está adelantando una estrategia que busca afianzar nexos con países de ese continente. Márquez, en su gira, se encontrará con representantes de gobiernos nacionales, dentro de su objetivo de afianzar el multilateralismo.
La vicepresidenta viajó en compañía de funcionarios de los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores y Comercio.
Para 2026 está prevista la realización de una cumbre de mandatarios de la Celac y los países africanos, por lo cual, el recorrido internacional de Francia Márquez también estará enmarcado en avanzar en esos preparativos.
Mientras la vicepresidenta está de gira por África, en el Congreso de la República se incluyó en la agenda el proyecto de ley sobre el Ministerio de la Igualdad, entidad que también fue parte de su encargo a la llegada a la Presidencia del Gobierno de Gustavo Petro. La creación de dicho ministerio fue anulada por una decisión de la Corte Constitucional.