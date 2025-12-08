Un discurso en defensa de la raza negra pronunció la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al iniciar una nueva gira internacional, esta vez por varios países de África Occidental.

Togo fue la primera parada, pues allí se realiza el 9.º Congreso Panafricano, en donde hizo una intervención centrada en sus raíces. “Mis antepasados, hombres y mujeres, dejaron esta tierra (África) en condiciones de esclavitud, y hoy… regreso como la primera vicepresidenta de la República de Colombia”, dijo.

Márquez también tiene previsto pasar por Ghana, Senegal y Benín, en un viaje de 10 días que se extenderá hasta el 17 de diciembre.

Hay que recordar que el Gobierno colombiano está adelantando una estrategia que busca afianzar nexos con países de ese continente. Márquez, en su gira, se encontrará con representantes de gobiernos nacionales, dentro de su objetivo de afianzar el multilateralismo.

La vicepresidenta viajó en compañía de funcionarios de los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores y Comercio.

Para 2026 está prevista la realización de una cumbre de mandatarios de la Celac y los países africanos, por lo cual, el recorrido internacional de Francia Márquez también estará enmarcado en avanzar en esos preparativos.