El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio a conocer un nuevo balance de las personas que resultaron afectadas tras el incendio en la estación de Policía del municipio de Funza el pasado 16 de septiembre.

“Hemos recibido la noticia del fallecimiento de Edgar Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá, tras el incendio en la estación de Policía de Funza. Con él, ascienden a ocho las víctimas fatales”, dijo el mandatario departamental este lunes, 22 de septiembre, en su cuenta personal de X.

Así mismo, el gobernador reveló el estado de salud de las demás personas que resultaron heridas en medio de esta emergencia, quienes están siendo atendidas en diferentes centros clínicos de la región.

En el Hospital San Rafael de Facatativá permanecen tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica

Julián Steven Cerquera Contreras, 28 años.

José Javier Fonseca Barbosa, 35 años.

Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

“Los tres pacientes se encuentran en estado crítico aunque estables; continúan con pronóstico reservado”, dijo Rey Ángel.

En el Hospital La Samaritana en Bogotá, se encuentra Luis Alejandro Urrego Galindo, de 24 años, quien fue remitido para atención especializada.

Mientras que en la Clínica Medifaca recibió atención médica especializa el paciente Yerson Yair Parra Reyes, quien fue dado de alta en las últimas horas.

“Desde la Gobernación de Cundinamarca expresamos nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y acompañamos desde nuestra red hospitalaria con la atención médica que permita su recuperación”, mencionó el mandatario.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la situación se habría registrado luego de que al parecer algunos internos prendieron fuego a unas colchonetas en las celdas de la estación de Policía.

“Frente a las investigaciones que se están adelantando, estas serán coordinadas por la Fiscalía de la Unidad de Vida del municipio de Funza, con apoyo de un fiscal especializado de la Seccional Cundinamarca“, dijo el gobernador.

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, ordenó la creación de una comisión, encabezada por el delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, para verificar lo sucedido.

“La Justicia Penal Militar también asumió la investigación; y con el fin de establecer si existieron responsabilidades disciplinarias y administrativas, el caso, que está siendo manejado por la Policía, también será remitido a la Procuraduría, para iniciar sus indagaciones”, agregó Rey.