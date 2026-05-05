Capturado otro presunto responsable de ataque terrorista en Cauca que dejó 20 civiles muertos. Se trata de alias Wilmer

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, reveló detalles de la captura de alias Wilmer, cabecilla de finanzas del Bloque Jacobo Arenas, de las disidencias de Iván Mordisco que delinquen en el Cauca.

Las comunidades de la zona rural de Cajibío, especialmente del corregimiento de La Pedregosa, adelantan el sepelio colectivo de las diez mujeres y tres hombres que fallecieron en el atentado en el sector de El Túnel de la vía Popayán-Cali o Panamericana. Foto: Francisco Calderón

De acuerdo con el general López, alias Wilmer también habría tenido que ver con la escalada terrorista vivida recientemente en el Cauca que dejó a 20 civiles muertos.

“Este individuo, hombre de confianza de alias Marlon, se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas”, dijo el general López.

Así mismo indicó que “este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos y afectar los centros de gravedad de estas organizaciones criminales”.

Es de anotar que SEMANA recopiló información sobre alias Marlon, a quien las fuentes de inteligencia de la Fuerza Pública lo comparan con Pablo Escobar y alias El Paisa de las extintas Farc.

Marlon, dijeron las fuentes, es el cerebro de la reciente escalada terrorista en el Cauca, que dejó civiles asesinados en un ataque con explosivos sobre la vía Panamericana.

Alias Marlon ha usado varios métodos del extinto capo Pablo Escobar para generar terrorismo en el Cauca; entre ellos, el uso indiscriminado de explosivos y carros bomba. Foto: AP

De acuerdo con las fuentes, Marlon es metódico, no le gusta andar con escolta numerosa; incluso, han podido detectar que a algunas reuniones llega solo, únicamente con los hombres que le provee la estructura en terreno.

Marlon, además, estaba al tanto, según inteligencia, de los movimientos financieros de las estructuras. Sabía, por ejemplo, de los más de 40.000 millones de pesos mensuales que mueve la estructura Carlos Patiño en minería ilegal.