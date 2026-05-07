Hombre murió mientras cantaba en culto religioso en Fortul, Arauca

Consternación en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, luego de que un hombre muriera en momentos en que cantaba en un culto religioso, el pasado fin de semana.

En un video que SEMANA decide no publicar y que se volvió popular en redes sociales, se puede ver el momento en que un hombre mayor llamado Rodrigo Velandia estaba cantando frente a un grupo de personas y se cayó, mientras algunos asistentes intentaban ayudarlo.

Sin embargo, medios locales aseguran que, mientras algunas personas trataban de ayudarlo, este ya no presentaba signos vitales. Se dice que Velandia tuvo un infarto, pero serán las autoridades las que determinarán las causas de su muerte. Velandia era muy conocido en su comunidad.

Video| Indignación en Cali por hombre que ingresó a la iglesia La Ermita y destruyó imágenes religiosas: “Soy el 666″

Además, se estableció que era reconocido en Fortul por su labor como taxista y vivía en el barrio Ramírez.

El concejal de Fortul, Daniel Quiroga Pardo, lamentó a través de redes sociales la muerte de Velandia, a quien describió como una excelente persona que trabajó durante varios años en el transporte público del municipio de Fortul.

El cabildante también envió un mensaje de condolencia a los familiares del hombre fallecido.

“Como líder solidario, les hago extensivas mis condolencias a la familia Velandia de Dios, en estos momentos de tristeza y dolor, por la triste partida a la eternidad de su ser querido, don Rodrigo Velandia. Para su esposa, sus hijos, nietos y demás familiares, que Dios les conceda la paz y tranquilidad en sus corazones. Don Rodrigo, una excelente persona que por años trabajó en el transporte en el municipio de Fortul, sirviendo con un gran amor a la comunidad fortuleña. Que sus buenas obras te acompañen en la presencia de Dios. Paz a su alma”, dijo Quiroga a través de su cuenta en Facebook, el pasado domingo tres de mayo.