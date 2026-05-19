Este lunes 19 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la entrega del séptimo cuerpo encontrado tras la intervención adelantada en el sector conocido como La Escombrera, en Medellín.

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El informe oficial indica que la víctima era “un hombre joven, padre de una niña de un año, desaparecido en septiembre de 2002″. La desaparición forzada habría sido ejecutada, según varias fuentes, por integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se trata de la primera víctima identificada que no vivía en la Comuna 13, situación que abrió una nueva línea de investigación, puesto se plantea la posibilidad de que otro grupo armado ilegal hubiera adelantado operaciones de desaparición forzada en medio del conflicto interno que se presentó en la capital antioqueña.

La JEP confirmó la entrega de la séptima víctima hallada en La Escombrera. Foto: JEP

El cuerpo de la víctima fue hallado el 25 de septiembre de 2025, durante la intervención forense en el desarrollo del Subcaso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el marco del conflicto armado en este departamento.

La JEP informó que la mayoría de las víctimas de La Escombrera fueron desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC entre los meses de junio y octubre del 2022.

General (r) Mario Montoya, a responder ante la JEP por la Operación Orión en la Comuna 13

Hasta la fecha, en las labores de intervención en La Escombrera se han removido cerca de 62 mil metros cúbicos de tierra.

La intervención en la zona ya cumple 20 meses. En el sector, según varios informes, fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del enfrentamiento armado que se presentó en la Comuna 13 entre grupos paramilitares y la guerrilla de las Farc.

Esta situación, llevó a que en octubre de 2022 se realizara la Operación Orión por parte de agentes de la Fuerza Pública.

JEP confirmó nuevo hallazgo en La Escombrera que abrirá una nueva línea de investigación. Foto: JEP

En octubre de 2024, la JEP citó a declrar al excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya.

Este operativo se adelantó cuandoMontoya era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército que operaba en dicha región. Igualmente, fue citado a declarar por la Sala de Reconocimiento el general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón.

La JEP sustentó el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente entre noviembre de 2023 y agosto de 2024.