El impactante video de operario que arriesgó su vida tras quedar suspendido de una cuerda en el puerto de Buenaventura

Un video que circula en redes sociales muestra un momento de alta tensión en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, cuando un operario se quedó enredado y colgando de un cable de gran tamaño, utilizado en maniobras de carga o amarre.

Todo ocurrió de manera repentina durante la jornada laboral, mientras un buque de gran dimensión se encuentra en operación.

Las imágenes, grabadas desde tierra y por quien sería un trabajador, evidencian la fuerza con la que el cable golpea el área, generando un alto riesgo no solo para el hombre que se encontraba colgado y que no lograba controlar los movimientos de la cuerda, sino también para quienes estaban en el lugar.

En el clip se observa la reacción inmediata de las personas, quienes no dudaron en acercarse a la escena ante la posibilidad de un accidente mayor.

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Este tipo de incidentes es considerado altamente peligroso, ya que los cables sometidos a tensión pueden actuar como látigos al romperse, provocando lesiones graves o incluso mortales.

Además, el operario podría haberse lastimado con el buque o el contenedor que se puede ver en las imágenes.

“No necesitamos un accidente, ¡Dios mío!, se está enredando”, “¡Ay, Dios mío, coja la cuerda! Se enredó. Gracias a Dios no pasó a mayores”, fueron algunas de las palabras de la persona que grabó el video y cuya identidad no ha sido revelada.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales expresaron preocupación por lo ocurrido y cuestionaron las condiciones de seguridad en este tipo de operaciones portuarias en Buenaventura.

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Algunos comentarios señalan que estos hechos evidencian posibles fallas en los protocolos, mientras que otros resaltan la importancia de mantener distancia en zonas de carga.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad laboral en puertos del país y la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar tragedias.