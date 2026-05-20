La legendaria saga fantástica de Arnold Schwarzenegger que vuelve 42 años después

El actor austríaco Arnold Schwarzenegger retomará uno de los papeles más emblemáticos de su carrera cinematográfica en King Conan, la secuela directa de la franquicia de fantasía épica que comenzó a principios de la década de 1980. La producción, que se integrará a la actual tendencia de Hollywood por rescatar grandes éxitos de taquilla nostálgicos, tiene previsto iniciar su rodaje en el año 2027, según declaraciones del propio intérprete recopiladas por el portal especializado TheArnoldFans.

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Esta nueva entrega representa el regreso de Schwarzenegger al personaje de Robert E. Howard después de más de cuatro décadas desde su última aparición oficial en este universo, consolidando la vigencia de las narrativas clásicas de acción en la industria contemporánea.

De acuerdo con lo expresado por el exgobernador de California, la viabilidad de este largometraje es el resultado de un prolongado proceso de desarrollo. “El año que viene haremos King Conan“, afirmó el actor, manifestando su entusiasmo tras un periodo de diez años insistiendo en la necesidad de consolidar un guion que respetase la esencia literaria del autor original y la estética visual de ilustradores icónicos como Frank Frazetta.

Schwarzenegger también apuntó que su intención es involucrar a John Milius, director de la cinta original de 1982, en el rol de productor del proyecto, buscando asegurar la continuidad del tono que caracterizó el inicio de la saga.

En cuanto a la premisa argumental, los primeros detalles sugieren un distanciamiento del tono de acción física juvenil para explorar la madurez del protagonista. Schwarzenegger comparó el enfoque de King Conan con el aclamado wéstern de Clint Eastwood, Unforgiven (Sin perdón, 1992).

“Durante 40 años, ha sido rey. Ahora es mayor. Ya no está tan en forma como en su apogeo, y ahora hay quienes intentan derrocarlo”, anticipó el actor, señalando que la trama mostrará a un gobernante cansado de sus responsabilidades, aunque el filme mantendrá secuencias de combates de gran escala.

La dirección del largometraje estará a cargo del cineasta Christopher McQuarrie, reconocido en la industria global por su trabajo al frente de las entregas más recientes de la franquicia Misión: Imposible. Su incorporación busca aportar una factura técnica moderna a un relato de corte clásico.

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El anuncio de King Conan coincide con un fenómeno comercial en la industria cinematográfica estadounidense, caracterizado por la proliferación de secuelas, reinicios y adaptaciones de propiedades intelectuales que dominaron la taquilla en los años 80.

Títulos recientes y proyectos en desarrollo basados en franquicias como Top Gun, Rambo, Highlander o He-Man y los Masters del Universo evidencian el interés de los estudios por capitalizar la nostalgia del público intergeneracional. Con el regreso de Schwarzenegger, la saga busca retomar la senda de la continuidad histórica 42 años después de Conan, el destructor, apelando a la memoria cinéfila de los seguidores originales de la marca.