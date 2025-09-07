Suscribirse

La curiosa razón por la que Arnold Schwarzenegger paga un dólar al año relacionado con una de las peores películas de su carrera

El actor lleva más de 20 años cumpliendo con este contrato que decidió firmar con Warner Bros.

Redacción Cultura
7 de septiembre de 2025, 1:53 p. m.
Arnold Schwarzenegger
NUEVA YORK - 17 DE JUNIO: Arnold Schwarzenegger asiste a un foro de SiriusXM presentado por Andy Cohen en los estudios SiriusXM. | Foto: Getty Images for SiriusXM

Más allá de darle vida a un personaje, varios actores deciden conservar un recuerdo de algunos de ellos, ya sea porque representó un reto en su carrera, porque los cautivó su estilo o porque, simplemente, lo ven como una “reliquia” que da cuenta de su trayectoria, de sus triunfos o fracasos, tal como sucedió con Arnold Schwarzenegger, recordado por su actuación en sagas como Terminator o Conan.

Schwarzenegger fue el encargado de interpretar al villano Mr. Freeze de Batman & Robin (1997), una de las películas menos valoradas de su carrera según el público y la crítica, por la que sus creadores siguen pidiendo disculpas después de varios años de su estreno.

La cinta fue dirigida por Joel Schumacher y en el papel de Batman actuó George Clooney, quien -en sus palabras- a día de hoy sigue sin entender “en qué estaba pensando” en aquel momento en el que hizo este papel.

“Batman y Robin no es la peor película de la historia. Es la peor cosa de la historia. Es sencillamente lo peor que como seres humanos hemos producido”, comentó una vez Michael J. Nelson, guionista de la serie de culto Mystery Science Theater 3000, en declaraciones citadas por Los Ángeles Times.

A pesar de esto, Arnold Schwarzenegger firmó un curioso contrato con Warner Bros relacionado con esta película, considerada como uno de los peores proyectos de su carrera, que sorprende a muchos, pues optó por pagar un dólar al año para conservar el traje de Mr. Freeze.

x
Sigue siendo una figura pública reconocida. | Foto: Charles Sykes/Bravo via Getty Im

Aunque suena inusual, este famoso actor obtuvo un permiso oficial de Warner Bros para quedarse con el disfraz que usó en la cinta, pero con la condición de pagar simbólicamente 1 dólar cada año.

Según reveló el productor Peter Macgregor-Scott, Arnold trató de comprar el traje, pero la empresa se negó, principalmente porque era prenda exclusiva y muy valiosa del vestuario oficial de la película, por lo que señaló que no podía simplemente venderla, como si se tratara de una pieza común.

Aunque a simple vista esto representó un obstáculo para que Schwarzenegger lograra cumplir su “capricho”, el actor no se rindió y fue entonces cuando solicitó una reunión con Terry Semel, quien en aquella época era el presidente de Warner Bros.

Como producto de su fama y simpatía en Hollywood en ese momento, Schwarzenegger logró que lo escucharan y, posteriormente, lo que parecía un reto casi imposible de cumplir, lo hizo realidad: llegar a un acuerdo legal, respaldado por documentos y abogados, para quedarse con el traje de Mr. Freeze a cambio de pagar 1 dólar al año como “alquiler”.

Arnold Schwarzenegger también ha destacado en el mundo del fisicoculturismo.
Arnold Schwarzenegger también ha destacado en el mundo del fisicoculturismo. | Foto: Getty Images for Academy Museum

Además, se dejó claro que este atuendo nunca haría parte de su patrimonio, lo que significa que deberá ser devuelto a Warner Bros cuando él muera.

Por otro lado, el productor explicó que lo que hizo que Arnold se “obsesionara” con este disfraz es que fue diseñado con tecnología que permite que las luces funcionen por más de 9,000 horas, lo que lo convierte en más que una pieza decorativa.

Debido a esto al actor se le ha visto encender las luces del traje para mostrarlo a sus invitados y recordar su paso por el universo de Batman y el valor que tuvo para él esta película y su personaje, sin importar las críticas que recibió tras su lanzamiento.

