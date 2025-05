Hija de Carlos Vives se destapa contra la iglesia por tema del papa León XIV: “Es muy masoquista de nuestra parte”

Lucy Vives, una de las hijas mayores de Carlos Vives, se robó las miradas de miles de curiosos con un inesperado post que realizó a través de redes sociales. La joven no dudó en plasmar su sentir y pensar sobre un tema social, el cual involucraba a la religión.

El sumo pontífice reafirmó la oposición sobre esta decisión que tomaban algunas personas, desatando una reacción inesperada en la hija del vallenatero. Lucy Vives no dudó en referirse a las creencias de la Iglesia católica, asegurando que no era una institución creada para la diversidad, por lo que no le sorprendían dichas declaraciones.