Juanda Caribe es un reconocido comediante y creador de contenido, que recientemente fue homenajeado en los Premios Luna por sus 15 años de carrera artística. Además de su fuerte presencia en redes sociales, ha participado en programas televisivos como ¿Quién es la máscara?, y MasterChef Celebrity.

Sin embargo, hace unas horas publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que afirmó estar recibiendo amenazas de muerte porque, al parecer, una página aseguró que el artista había sido agresivo con su pareja.

“Jamás en mi vida, 31 años he tenido una sola escena violenta con una mujer, fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer, nunca en lo que llevo corrido de vida he tenido un altercado físico con una mujer”, escribió, agregando que muchos menos con Sheila Gandara, con quien tiene una hija.

“Mensajes de odio e irrespeto hacia mí los recibo a diario por parte de quienes con ojos de maldad siempre intentan enlodar mi nombre”, añadió.

El comediante también aseguró que tiene la conciencia tranquila y el corazón en paz porque siempre se ha esforzado por hacer lo mejor posible por las mujeres que lo rodean, y expresó que los mensajes que ha recibido es por lo que ha circulado en una reconocida página.

Juanda Caribe expuso amenazas de muerte y responsabilizó a reconocida página. | Foto: Instagram @juandacaribeshow

Juanda manifestó que durante años el perfil de Babaditos Oficial le ha inventado chismes y por ende, ha recibido ataques de diferentes usuarios que creen en la información que se publica, pero en esta ocasión teme por su seguridad y decidió hacerlo público.

“Amenazas de muerte y demás, me están llegando. Hago responsable a @babaditosoficiall de cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia y en especial a mi hija”, escribió.

Asimismo, compartió que realizó un comunicado legal para que se retracten sobre las mentiras que se han dicho, pero, por el contrario, lo que hicieron fue publicarlas. Así que ofreció hasta 20 millones de pesos por información que le ayude a conocer a la persona que está detrás de estos perfiles y poder llevar a los tribunales para que responda por los delitos de “acoso cibernético, injuria y calumnia”.

Juanda Caribe ofrece dinero para obtener información de una cuenta. | Foto: Instagram @juandacaribeshow

“No es la primera vez que lo hace y cada vez que quiere me vuelve ropa de trabajo, con esto gana seguidores y vende publicidades a empresas que se lucran a su vez del dolor ajeno”, agregó.