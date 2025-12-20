Gente

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

El humorista colombiano dejó sorprendidos a sus seguidores con su más reciente pronunciamiento.

20 de diciembre de 2025, 7:08 p. m.
Lokillo Flórez captó la atención de su público al revelar preocupante situación.

Lokillo sorprendió al mundo del freestyle y del entretenimiento digital al anunciar una de las decisiones más difíciles en los últimos años de su carrera, pues frente a un gran público, anunció que no hará parte de lo que queda del FMS World Series y se despide oficialmente de las competencias de improvisación.

En medio de un reciente show, el humorista colombiano explicó las razones personales que lo llevaron a dar este paso y pidió disculpas a las personas que esperaban verlo próximamente sobre los escenarios.

Lokillo Florez, comediante y freestyler

La noticia se conoció después de que terminara su última batalla y fue aplaudido por los cientos de personas que estaban en el recinto, además de recibir el apoyo de sus seguidores en las redes sociales.

“Solo un caballero como Chuty me podía dar una batalla así, siendo mi última batalla en el freestyle. Solo un caballero como él me podía dar esta oportunidad”, dijo.

Dejando de lado su amor por el arte, Lokillo aclaró que actualmente atraviesa una situación personal compleja que ha impactado directamente su capacidad para continuar compitiendo, pues está presentando algunas complicaciones de salud a nivel familiar.

“Quiero decirles una cosa. Vengo pasando por una cosa demasiado difícil, demasiado. Tengo un tema de salud con mi familia que nos tiene muy mal, ¿cierto? La verdad no iba a venir a competir hoy (...) Honestamente, no sé cómo vine hoy y no me dan las tajadas como decimos acá para seguir”, dijo frente a sus fanáticos.

Dentro de su mensaje, Lokillo se refirió a su ausencia en una de las fechas programadas del circuito y aprovechó para ofrecer disculpas públicas. “Quiero ofrecerle una disculpa a la gente de Chile porque no voy a ir a Chile (...) En mi reemplazo en Chile va a estar, yo creo que el mejor que nos puede representar en este momento que es Fat N, así que vamos a darle un aplauso muy grande. No podríamos estar mejor representados que con él”.

De las risas al terror: el calvario que vive Lokillo Flórez tras recibir amenazas de muerte

En un segundo momento del mensaje, Lokillo reflexionó sobre el significado de cerrar este ciclo, precisamente en el lugar donde todo comenzó. “Difícil, difícil, pero bueno, sentía que la última rayita que me quedaba la tenía que compartir, pues con mi gente, en mi casa, en mi país, y donde empezó todo”, expresó.

Con esta despedida, Lokillo cierra un capítulo fundamental en su trayectoria, dejando una huella imborrable en el freestyle latinoamericano.

Noticias Destacadas