Lokillo apareció con el outfit que lució Nicolás Maduro en su captura y generó comentarios

La captura de Nicolás Maduro ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues desde hace varios años, el pueblo venezolano estuvo bajo su dictadura, la cual trajo cambios y desventajas que obligaron a muchos a migrar a otros países en búsqueda de un mejor futuro.

Su detención por parte del Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue inmortalizada en fotografías que le dieron la vuelta al mundo y, rápidamente, miles de personas salieron a opinar y generar contenido en distintas plataformas, en las que muchos resaltaron los cambios de ropa que realizó a lo largo de sus traslados.

Nicolás Maduro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Getty Images

Una de las prendas más comentadas fue una sudadera Nike. El conjunto deportivo de color gris está disponible actualmente en la plataforma oficial de la marca estadounidense y tiene un costo de 260 dólares, es decir, aproximadamente $980.323 pesos colombianos.

Días después Lokillo, uno de los humoristas colombianos con mayor reconocimiento en la actualidad, apareció en las redes sociales con la misma sudadera, lo que generó una gran cantidad de ‘me gustas’, reacciones, comentarios y compartidos por parte de sus seguidores, quienes relacionaron rápidamente la referencia.

Para muchos usuarios, la aparición de Lokillo fue una forma de hacer humor sobre la situación y darle un giro a la conversación política y emocional que se generó por medio de las redes sociales.

Por otro lado, más personas destacaron la rapidez con la que el comediante generó contenido y transformó una polémica en entretenimiento.

La importante decisión que tomó Lokillo

En medio de un reciente show, el humorista colombiano explicó las razones personales que lo llevaron salir del MFS World Series y despedirse de las competencias de improvisación.

“Solo un caballero como Chuty me podía dar una batalla así, siendo mi última batalla en el freestyle. Solo un caballero como él me podía dar esta oportunidad”, dijo.

Más allá de su conocida pasión por el arte, Lokillo explicó que en este momento enfrenta un panorama personal difícil, el cual ha afectado de manera directa su posibilidad de seguir en competencia, debido a problemas de salud que atraviesan algunos miembros de su familia.

“Quiero decirles una cosa. Vengo pasando por una cosa demasiado difícil, demasiado. Tengo un tema de salud con mi familia que nos tiene muy mal, ¿cierto? La verdad no iba a venir a competir hoy (...) Honestamente, no sé cómo vine hoy y no me dan las tajadas como decimos acá para seguir”, dijo frente a sus fanáticos.