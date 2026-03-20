Lokillo confirmó pérdida familiar tras varios días en estado crítico: “Gracias por tanto”

El reconocido comediante y trovador Yédinson Ned Flórez Duarte, mejor conocido como ‘Lokillo’, ha confirmado hace pocas horas a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuelo. El deceso se produjo tras varios días de complicaciones de salud que el propio artista había compartido con su audiencia, manteniendo una postura de vulnerabilidad y respeto hacia la memoria de su familiar.

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La noticia, que se hizo pública entre la noche del 19 de marzo y la mañana del 20 de marzo de 2026, cierra un ciclo de incertidumbre para la familia Flórez, que días atrás había manifestado la gravedad del estado del adulto mayor.

Fiel a su estilo cercano con el público, ‘Lokillo’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre la partida de su abuelo. Con una fotografía y un mensaje breve, el humorista expresó: “Adiós, viejo loco. Gracias por tanto y perdón por tan poco”. Esta publicación rápidamente se llenó de mensajes de solidaridad por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes destacaron la fortaleza del artista en este momento personal.

Posteriormente, en la mañana del 20 de marzo, el comediante compartió un video de archivo donde se observa a su abuelo en meses anteriores, un gesto que busca honrar su vitalidad antes del deterioro causado por la enfermedad.

La situación crítica del familiar de Flórez no era desconocida para sus seguidores. El 18 de marzo, el artista había publicado un texto profundamente personal en el que describía el sufrimiento de su abuelo y la impotencia ante la enfermedad. En dicho mensaje, ‘Lokillo’ destacó las manos de su abuelo como símbolo de su historia de vida:

“Mano cansada, hinchada, más frágil que mi suspiro. Nunca pensó en el retiro esa mano de varón, la que empuñó un azadón, la que crió a un montón de gente, la que apuntaba a mi frente dándome la bendición”, relató el comediante en su momento.

En estas líneas, el humorista también hizo referencia a “células malignas” que afectaban la salud de su abuelo, sugiriendo un diagnóstico oncológico, aunque no se han entregado partes médicos oficiales que detallen la patología exacta. La descripción de un hombre “hecho esqueleto” reflejó la agresividad del proceso que enfrentó la familia en las últimas semanas.

Reacciones en el gremio y redes sociales

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La figura de ‘Lokillo’ es una de las más queridas en la cultura popular colombiana, debido a su versatilidad en la trova, el freestyle y el humor televisivo. Por ello, la noticia de su pérdida ha generado una ola de reacciones en el sector cultural. Personalidades del humor y la música han manifestado su apoyo con mensajes de “mucha fortaleza” y “bendiciones para la familia”.

El comediante enfatizó el orgullo que siente por su origen y por el legado de trabajo duro que representaba su abuelo, a quien describió como un hombre que “combatió con la muerte” hasta el último momento. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres, las cuales se espera que se lleven a cabo de manera privada en las próximas horas.