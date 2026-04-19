Murió Fernando Ávila, el maestro en ortografía que se convirtió en referente para varias generaciones

El periodismo está de luto. Este domingo, 19 de abril, se confirmó la muerte del maestro en ortografía Fernando Ávila, quién se convirtió en referente para varias generaciones y deja una valiosa huella de enseñanza en la comunidad periodística.

Según informó el diario El Tiempo, donde se destacó durante varios años por su columna de ortografía y gramática, su fallecimiento ocurrió el sábado 18 de abril en Bogotá.

Tras el anuncio de su muerte, profesores, periodistas y exalumnos lo recuerdan como un profesor que dedicó su vida al idioma y a la enseñanza en reconocidas universidades del país, como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Central y la Universidad del Rosario.

Por esta razón, su partida deja un profundo vacío tanto en el periodismo como en la academia, tras una larga trayectoria en la que se enfocó en enseñar el uso correcto del español, formando a múltiples generaciones de profesionales.

La influencia que ejerció en quienes encontraron en sus enseñanzas una guía para escribir y comunicar con claridad y rigor, hoy se convierten en mensajes de agradecimiento.

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