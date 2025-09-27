Suscribirse

Menor de edad murió en el humedal La Vaca de Bogotá; autoridades hacen presencia en el lugar

Por medio de diversos equipos se logró la recuperación del cuerpo del menor.

Redacción Semana
27 de septiembre de 2025, 11:14 p. m.
El Humedal La Vaca es un ejemplo de recuperación gracias al trabajo y el empeño de los ciudadanos.
El humedal La Vaca se ubica al sur de la ciudad. | Foto: Nicolás Acevedo

Desde las horas de la tarde del sábado 27 de septiembre, los Bomberos de Bogotá y diversos cuerpos de emergencia se encontraban en la búsqueda de un menor de edad que habría caído en las aguas del humedal La Vaca.

Este humedal se ubica al sur de la ciudad y cuenta con una extensa superficie vegetal y cuerpos de agua que han incrementado su volumen debido a las recientes lluvias.

Tras varias horas de búsqueda, los cuerpos de emergencia rescataron el cuerpo del menor, sin signos vitales. Actualmente, se adelantan las investigaciones correspondientes.

“Sobre las 4 de la tarde, en el barrio Villa Emilia, de la localidad de Kennedy, la comunidad informa a la zona de atención del lugar que varios jóvenes se encontraban sumergidos en el humedal La Vaca. Uno de ellos desaparece. De inmediato, Bomberos activa los mecanismos de búsqueda y es hallado, sumergido en el humedal, el cuerpo sin vida de un menor de 16 años de edad”, señaló la Policía de Bogotá.

Noticia en Desarrollo....

