En las horas de la mañana del sábado 27 de septiembre, se presentó un fuerte accidente en el norte de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con calle 106.

Un video publicado en la red social X informó que una camioneta de alta gama habría atropellado a un grupo de ciclistas que se encontraba realizando un recorrido con fines deportivos por esta importante arteria vial de la ciudad.

#ATENTOS. Nos informan de un accidente ocurrido hace pocos mins. en la paralela de la Autopista Norte con calle 106 de Bogotá. Sujetos a bordo de un veh/particular de placas IML521 en aparente estado de alicoramiento, arrollaron a un grupo de ciclistas dejando a varios lesionados pic.twitter.com/x3jpntk7kL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 27, 2025

En las imágenes compartidas por medio de una cuenta de denuncias ciudadanas, se observa el tráfico detenido como consecuencia del accidente, así como a varios ciclistas lesionados y otros pidiendo explicaciones a los ocupantes del automotor.

“Nos informan de un accidente ocurrido hace pocos minutos en la paralela de la Autopista Norte con calle 106 de Bogotá. Sujetos a bordo de un vehículo particular, en aparente estado de alicoramiento, arrollaron a un grupo de ciclistas, dejando a varios lesionados”, señala la cuenta @ColombiaOscura.

El creador del video increpa a uno de los ocupantes que desciende de la parte posterior de la camioneta, señalándolo de estar en estado de embriaguez y de haber causado el accidente debido a esa condición.

Varias personas que pasaban por el lugar de los hechos se acercaron para brindar las primeras ayudas al grupo de ciclistas, quienes reclamaban de manera efusiva al conductor del vehículo.

“Por borrachos como ustedes es que estamos como estamos”, “Vienen borrachos”, “¡No se bajen!”, “¡Irresponsables!”, fueron algunos de los comentarios emitidos por los presentes.

La movilidad en la zona se vio afectada durante algunos minutos mientras las personas lesionadas eran auxiliadas y se evaluaba la magnitud de las lesiones sufridas.

En la parte frontal del automóvil quedó visible la marca del impacto, lo que evidencia la gravedad del accidente y la fuerza con la que fueron golpeados los deportistas aficionados.

El accidente se presentó en las horas de la mañana. | Foto: Daniel Reina Semana

Las autoridades de tránsito no reportaron mayores traumatismos en la zona a causa del incidente. Sin embargo, en el momento se presenta una alta afluencia de automotores debido a las personas que se dirigen hacia distintos planes en el norte de la ciudad.

Sanciones para los implicados

Si las autoridades de tránsito logran comprobar que los ocupantes del automotor conducían bajo los efectos del alcohol, podrían ser sancionados con una serie de multas que dependerán de la gravedad de la infracción.