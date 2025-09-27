Suscribirse

Hallan cuerpo de soldado desaparecido en naufragio de embarcación en zona costera del municipio de Mosquera, Nariño

Las autoridades continúan en la búsqueda de otro de los soldados que se encuentra desaparecido luego de naufragar la embarcación de la Armada Nacional.

27 de septiembre de 2025, 3:45 p. m.
El Ejército Nacional confirmó este sábado, 27 de septiembre, la muerte del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer, quien se encontraba desaparecido tras el naufragio de una embarcación de la Armada Nacional.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, en zona costera del municipio de Mosquera, Nariño, cuando la embarcación, que transportaba infantes de marina, policía judicial y tropas del Ejército, naufragó.

Contexto: Investigarán por homicidio ataque a disparos de la Armada contra lancha de la alcaldesa de Mosquera, Nariño

La institución confirmó que como resultado se encontraban desaparecidos dos soldados, quienes eran buscados por equipos de reacción inmediata. El hallazgo de uno se dio este sábado y todavía se avanza en la otra búsqueda.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido saludo de solidaridad a su familia, compañeros y amigos”, expresó la institución en un comunicado a la opinión pública.

También resaltó que un equipo interdisciplinario de apoyo integral esta trabajando con la familia del uniformado, con el fin de brindar la atención necesaria en un momento tan difícil de enfrentar.

La institución confirmó que los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el fin de determinar las causas del naufragio de la embarcación, que deja todavía un soldado desaparecido.

“Se activaron los protocolos de atención y acompañamiento al personal militar y policial que resultó afectado, así como a los familiares de los soldados desaparecidos”, manifestó el Ejército tras el incidente.

Este es el segundo incidente en menos de un mes en esta región, luego del problema que se presentó por el ataque a disparos de una embarcación de la Armada Nacional a otra en donde viajaba la alcaldesa de Mosquera.

Los hechos se presentaron en el río Patía, vereda San Juan Playa, en el municipio de Tumaco, Nariño, donde la institución naval realizó un procedimiento de rutina que terminó en graves hechos.

“La unidad militar realizó el procedimiento, solicitando a la embarcación que se detuviera, lo cual no ocurrió. Ante esta negativa de detenerse, se hizo uso legítimo de la Fuerza, efectuando disparos”, indicaron fuentes de la Armada.

La Justicia Penal Militar abrió investigación por el delito de homicidio y lesiones personales por el infortunado caso que se presentó entre una unidad de reacción inmediata de la Armada y una lancha de donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, y donde una persona resultó muerta y otra herida.

