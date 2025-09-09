La Justicia Penal Militar abrió investigación por el delito de homicidio y lesiones personales por el infortunado caso que se presentó entre una unidad de reacción inmediata de la Armada y una lancha de donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Pineda y donde una persona resulto muerta y otra herida.

Militares de la Armada en investigación por ataque a tiros contra embarcación llena de civiles en Nariño. | Foto: El país

La información que se ha entregado sobre el caso, señala que unidades de la Armada dispararon contra la embarcación donde se movilizaba la mandataria, dejando como saldo lamentable la muerte de uno de sus asesores y herido a uno de sus escoltas.

Los confusos hechos se presentaron en la madruga del pasado lunes, en donde las dos embarcaciones se encontraron casi a punto de colisionar, ocasionando la reacción armada por parte de la autoridad militar.

Desde un inicio se informó que todo se habría tratado de un error de comunicación. Fuentes de la Armada explicaron que los responsables de la embarcación donde viajaba la alcaldesa no informaron a las autoridades sobre el desplazamiento a tempranas horas de la mañana.

Señalaron, además, que en el tránsito por el río la embarcación se movilizaba sin luces y haciendo caso omiso a la señal de alto que hicieron los militares, quienes accionaron sus armas de dotación contra la embarcación.

El ataque armado produjo la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la Alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda. Sobre este ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió tomar acciones para que no se vuelva a repetir una situación similar.

Expresamos nuevamente, el profundo dolor por la muerte de Luis Fernando Sánchez Caicedo (Qepd), en un lamentable y no deseado evento ocurrido en la madrugada del 8 de septiembre del 2025, en el río Patía Guandipa, Nariño, mientras una unidad de nuestra @ArmadaColombia cumplía… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 9, 2025

“Expresamos nuevamente, el profundo dolor por la muerte de Luis Fernando Sánchez Caicedo (Qepd), en un lamentable y no deseado evento ocurrido en la madrugada del 8 de septiembre del 2025, en el río Patía Guandipa, Nariño, mientras una unidad de nuestra @ArmadaColombia cumplía operaciones de control fluvial”, indicó

Sobre el policía que resultó herido en el mismo evento dijo el ministro que: “oramos por la pronta recuperación de nuestro policía Alvin Mosquera Peralta, escolta de la alcaldesa de Mosquera y quien también iba en la embarcación donde murió el señor Luis Sánchez (Qepd)”.

Tras la gravedad de los hechos presentados entre la Armada y una lancha con civiles, indicó la Justicia Penal Militar que: “antes estos hechos, la Fiscalía 2438 de Conocimiento junto con su Policía Judicial conoce de los actos urgentes adelantados bajo el NUNC: 20016684551202500285 por los delitos de Homicidio y Lesiones Personales”.

Justicia Penal Militar abrió investigación a la Armada por confusos hechos en Nariño que dejaron un muerto y un herido. | Foto: Justicia Penal Militar