Nación

Armada decomisa más de una tonelada de marihuana del Clan de Golfo en el Chocó

El cargamento estaba valorado en más de 12 millones de dólares, según la autoridad marítima.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Operativo de la Armada en el Chocó contra el Clan del Golfo.
La Armada confirmó el decomiso en las últimas horas de más de una tonelada de marihuana en del departamento de Chocó que pertenece- al parecer- al Clan del Golfo.

Operativo de la Armada en el Chocó contra el Clan del Golfo.
De acuerdo con la autoridad marítima, el cargamento está valorado en más de 12 millones de dólares en el mercado internacional. “El cargamento pertenecía, presuntamente, al Grupo Armado Organizado – GAO Clan del Golfo, principal estructura criminal con presencia en esta región", dijo la Armada.

Así mismo reveló la autoridad marítima que la acción exitosa se logró tras un trabajo recopilado por inteligencia naval. “Información de Inteligencia Naval alertaba sobre un posible depósito ilegal de estupefacientes en el área general de Bahía Cupica, en el municipio de Bahía Solano, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 23 y unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, se desplazaron hasta la zona, con el fin de realizar la verificación pertinente”, manifestó la Armada.

Al ingresar los militares al sitio, encontraron “un total de 46 bultos que al parecer contenían sustancias ilícitas los cuales fueron trasladados hacia instalaciones de la Institución Naval, en donde personal de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal - SIJIN, efectuó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada – PIPH, determinando que se trataba de 1.156 kilogramos de marihuana, los cuales estaban ocultos en 1.190 paquetes. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes".

