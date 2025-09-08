Esto es lo que se sabe del ataque a disparos de la Armada a lancha donde iba alcaldesa de Mosquera; hay un muerto

Fuentes militares confirmaron que, efectivamente, se presentó un hecho de falta de comunicación que terminó con una persona muerta y una más herida en Tumaco, Nariño.

La Armada inició la investigación sobre el incidente ocurrido en Tuma, Nariño. | Foto: Aramda

De acuerdo con la información que se ha ido conociendo, la lancha objeto del ataque por parte de la Armada inició tránsito a las 4 de la mañana en medio del desplazamiento la embarcación fue interceptada por militares de la Armada, que hicieron las señales de alto las cuales no fueron atendidas, acción que llevó a que los militares abrieran fuego contra la embarcación.

Según fuentes militares, la lancha se desplazaba sin luces, los uniformados le hicieron la señal de alto con linternas que no fueron acatadas y, al desplazarse por una zona con presencia de grupos ilegales, se hicieron disparos de advertencia produciéndose los graves hechos donde una persona resulto muerta y otra herida.

Aunque aún no se conoce pronunciamiento de la Armada, fuentes de la autoridad militar indicaron que se inició la verificación de los hechos y la respectiva investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.

La Armada investiga las circunstancias de tiempo, modo y lugar del incidente entre militares y lancha de alcaldía de Mosquera, Nariño. | Foto: Armada

Los hechos se presentaron en el río Patía, vereda San Juan Playa en el municipio de Tumaco de Nariño donde Infantería de Marina detectaron una embarcación que iba a alta velocidad, sin luces y en dirección de colisión.

“La unidad militar realizó el procedimiento, solicitando a la embarcación que se detuviera, lo cual no ocurrió. Ante esta negativa de detenerse, se hizo uso legítimo de la Fuerza, efectuando disparos”, indicaron fuentes de la Armada.

Así mismo indicaron fuentes de la autoridad militar que “al percatarse de que habían heridos un enfermero de combate realizó los primeros auxilios y apoyó la evacuación de los mismos”.

La lancha de la alcaldía de Mosquera, Nariño, no reportó su movimiento a la Armada. | Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Fuentes cercanas al infortunado caso indicaron que todo se habría dado, al parecer, por un error en la comunicación, en donde los responsables de la lancha donde se movilizaba la alcaldesa Karen Pineda y su equipo de trabajo no reportó a la Armada el desplazamiento de la lancha en horas de la madrugada.