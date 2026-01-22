Las organizaciones que integran el Pacto por una Mejor Salud aseguraron que la amenaza hecha por el presidente Gustavo Petro de liquidar las Entidades Prestadoras de Salud del país (EPS) aumenta el riesgo de los pacientes y los hospitales.

El mandatario dedicó parte de su consejo de ministros del pasado 19 de enero a hablar sobre la situación de las EPS, asegurando que el concepto emitido por el Consejo de Estado sobre esas compañías sería una señal para liquidarlas.

Esa alianza apuntó que es “indispensable advertir a la opinión pública y a las autoridades sobre los graves riesgos, implicaciones y crisis que una medida de este tipo podría desencadenar en el sistema de salud colombiano”.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”

El Pacto por una Mejor Salud está conformado por más de 50 actores y asociaciones del sistema que se articularon en medio de la crisis por la que pasa el sector, en la que casi la mitad de la población colombiana está en manos del Estado porque la Superintendencia Nacional de Salud intervino las entidades prestadoras a las que estas personas estaban afiliadas.

Esas partes resaltaron que las EPS cumplen funciones de gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad de tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

“Eliminar de forma abrupta esos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir. No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país”, señaló esa alianza en un comunicado.

El presidente Petro calificó las EPS como un “barril sin fondo”, argumentando que la duda de esas entidades es “insostenible”. Por eso, dijo el mandatario, “es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas, pagan es el pasado y no el presente”.

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

En ese sentido, advierten que liquidar las EPS tendría impactos directos sobre los pacientes, incrementando los riesgos para la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica. Esos puntos, según el Pacto por una Mejor Salud, podrían tener efectos en la mortalidad y la saturación de los servicios de urgencias.

Otro de los puntos que preocupa a esa alianza es que se rompería la cadena de desembolsos, a pesar de que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) seguirían fluyendo.

“Liquidar EPS de manera precipitada no constituye una reforma, sino un desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud. Cualquier transformación responsable exige una aprobación legal previa y una transición gradual, técnicamente sustentada, con modelos alternativos probados, suficiencia financiera garantizada y una adecuada asignación de responsabilidades”, aseveraron en su misiva.

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

El Gobierno tiene retrasos en los desembolsos de los presupuestos máximos por el orden de 2 millones de pesos y el incremento del salario mínimo no estaba previsto en el cálculo del incremento de la UPC para el 2026.