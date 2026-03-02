Turismo

El pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes naturales, un destino imperdible

Se ubica a 52 kilómetros de Armenia.

Génova es uno de los municipios tradicionales del Quindío.
Génova es uno de los municipios tradicionales del Quindío.

El Quindío es uno de los destinos más encantadores de Colombia. Se destaca por paisajes hermosos naturales y su cultura cafetera y ofrece planes para todo tipo de viajero.

Entre sus municipios se encuentra Génova, ubicado a 52 kilómetros de Armenia, y reconocido por su arquitectura y su tradición cafetera.

Así mismo, es considerado como un lugar privilegiado para el turismo rural, en especial para los amantes de los lugares poco explorados, los cuales “encontrarán en este municipio un sitio ideal para entrar en contacto con la cultura cafetera en su estado más puro”, asegura el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentran la reserva regional Páramo y Bosques Altoandinos y la cascada Las Brisas, reconocidos como lugares ideales para practicar el senderismo. Adicionalmente, en la reserva natural El Mirador se practica el avistamiento de aves.

Tierra de caficultores

Rutas del Paisaje Cafetero resalta que muchas de las fincas productoras de algunos de los cafés especiales con más reputación se encuentran en Génova, por lo que el municipio tiene ganado un lugar entre “los productores del mejor café del mundo”.

Génova, Quindío
Génova es uno de los municipios más tradicionales del Quindío.

“Génova es tierra de caficultores orgullosos. En esta localidad se rinde culto al producto insignia de Colombia. Las montañas de este bello municipio son el contexto ideal para el desarrollo de una cultura alrededor de la producción de cafés especiales; sus tierras de origen volcánico y la variedad de microclimas son garantía para la producción de un grano de excelente calidad”, agrega la publicación, que resalta que en la producción de café en esta población hay una mezcla de lo tradicional y lo moderno.

“En la actualidad, en la tradición centenaria del cultivo del café en Génova ha llegado la industrialización. Génova cuenta con su propia planta de transformación en donde se trilla, se tuesta, se muele y se empaca el grano bajo la marca Café Génova”, subraya.

Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Paisaje Cultural Cafetero

Génova hace parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC), una región reconocida por su excepcional combinación de belleza natural, tradición cafetera y patrimonio cultural. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 2011, y comprende áreas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca.

El Paisaje Cultural Cafetero es mucho más que una zona productora de café. Es el resultado de más de 100 años de interacción entre el ser humano y la naturaleza, en condiciones difíciles de montaña, con un modelo de desarrollo agrícola sostenible y respetuoso del entorno, según señaló el organismo internacional.

