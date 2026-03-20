Nación

Policía neutralizó con una ‘patada voladora’ a hombre que lo amenazaba con una piedra; todo quedó en video

La manera en que el agente reaccionó ha generado conversación en redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de marzo de 2026, 7:07 a. m.
Este es el momento en el que el policía le pega la patada al sujeto y lo arresta
Este es el momento en el que el policía le pega la patada al sujeto y lo arresta Foto: API

A través de redes sociales se ha hecho viral un procedimiento policial que ha llamado la atención por la forma en la que un agente, por medio de una patada, neutralizó a un hombre que los estaba amenazando con una roca.

Balacera en el norte de Barranquilla: tres heridos, entre ellos el cuñado de alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro

Todo ocurrió en el barrio El Santuario, en la ciudad de Barranquilla, y quedó grabado en un video que fue captado por parte de un testigo. Al parecer, un hombre estaba alterando el orden público, por lo que comerciantes y vecinos de la zona avisaron a las autoridades.

Pocos minutos después, dos uniformados de la Policía llegaron en una moto y se encontraron con el sujeto. Este último, al percatarse de la presencia de los agentes, tomó entre sus manos una roca grande y, en repetidas oportunidades, amenazó con lanzarla y herirlos.

Ante esto, los policías se vieron obligados a retroceder durante varios segundos, mientras esperaban el momento preciso. Por su parte, varios testigos en moto y transeúntes se detenían para observar lo que sucedía.

Confidenciales

Declaran Patrimonio Nacional la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa en Atlántico: les contamos

Barranquilla

Alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro, habla tras ataque criminal en Barranquilla: “Intentan incitarme a tomar las armas”

Barranquilla

El lugar del Atlántico donde la ciruela es protagonista vive su fiesta más dulce

Barranquilla

Celular de uno de los capturados por balacera en el norte de Barranquilla es clave: hay chats con quien habría ordenado el ataque

Barranquilla

Barranquilla transforma basura en energía: así convierte frutas dañadas en fertilizantes

Barranquilla

Balacera en el norte de Barranquilla: tres heridos, entre ellos el cuñado de alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro

Barranquilla

Así cambiará la movilidad en el suroccidente de Barranquilla tras la nueva doble calzada en Las Gardenias y barrios aledaños

Nación

Toman drástica decisión contra policías de la Escuela de Carabineros por lujos que le encontraron a Epa Colombia

Barranquilla

Policía llegó por un caso de hurto y terminó capturando a estadounidense por explotación sexual con menor en Barranquilla

Nación

Este es el hangar con las extravagancias del ‘influencer’ Javier Stunt, capturado por la Policía

En un momento, el hombre intentó acercarse hasta donde uno de los uniformados, por lo que el compañero de este no dudó en actuar rápidamente y, con una especie de ‘patada voladora’, lo envió al piso e hizo que soltara la roca.

Tras esto, los agentes inmovilizaron al individuo y procedieron rápidamente a su arresto, mientras que de fondo algunos gritaban y hasta pitaban desde sus vehículos al observar la escena.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que el sujeto se encontraba en este estado y estaba alterando el orden público; no se ha informado si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Policía busca a ladrones que, en manada, robaron y golpearon a trabajador de El Heraldo: quedaron grabados en cámaras de seguridad

Lo cierto es que el video no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales, especialmente en X, y desató todo un debate sobre la forma en la que actuaron los policías.

Por un lado, hubo quienes aplaudieron la maniobra y dejaron en claro que estaban protegiendo su vida. Por otro lado, hubo quienes criticaron lo sucedido y afirmaron que se trató de un exceso de fuerza.