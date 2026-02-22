Comandante de las Fuerzas Militares viajará a Guaviare por emboscada de las disidencias a soldados: “Supervisar”

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, dio a conocer, en su perfil en la red social de X, que tomó una decisión luego de que se registró una emboscada de las disidencias de las Farc en Guaviare.

En el mensaje, el oficial manifestó que se desplazará a esa región del país, con la misión de “supervisar la atención” a varios uniformados que resultaron heridos por la acción criminal de las disidencias.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

“Me dirijo en este momento al departamento de #Guaviare para verificar la situación operacional, fortalecer el dispositivo militar y supervisar la atención de nuestros uniformados heridos”, dio a conocer el comandante de las Fuerzas Militares.

Y avanzó en la publicación: “Las @FuerzasMilCol mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”.

“Reitero mi respaldo absoluto a los soldados de tierra, mar, aire y río que hoy enfrentan con valor a estas estructuras criminales, y reafirmo que no se bajará la guardia hasta neutralizar estas amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, recalcó.

Frente a la emboscada, se habla de un militar muerto y otros nueve más que habrían resultado heridos, cifras oficiales que entregarán las autoridades una vez que el comandante de las Fuerzas Militares realice la verificación correspondiente.

Pero la situación de orden público en el país nuevamente está en la primera plana nacional, ya que no solamente se ha presentado ese hecho en Guaviare, sino que en el departamento de Cesar, se registró el secuestro de un ganadero.

Se trata de Plutarco Santamaría, quien según las primeras versiones de las autoridades habría sido sacado a la fuerza de su finca en La Jagua de Ibirico.

Las autoridades, en este caso en particular la Gobernación del Cesar, dieron a conocer que, sobre el secuestro del ganadero, se ordenó instalar un puesto de mando unificado, con el objetivo de seguir las acciones que permitan su pronta liberación.

Ganadero secuestrado Plutarco Santamaría Foto: Foto tomada de la cuenta oficial de la Gobernación del Cesar

“A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría”, dijo la Gobernación.

Exclusivo: la agenda de alias Zeus, una de las pruebas más contundentes sobre el Clan del Golfo, fue manipulada para enlodar a altos oficiales de la Policía

Finalmente expresó: “La gobernadora @elviamilenasd rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.