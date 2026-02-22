Política

Comandante de las Fuerzas Militares viajará a Guaviare por emboscada de las disidencias a soldados: “Supervisar”

Se habla de un militar muerto y varios heridos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
Comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto.
Comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto. Foto: Guillermo Torres / Semana

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, dio a conocer, en su perfil en la red social de X, que tomó una decisión luego de que se registró una emboscada de las disidencias de las Farc en Guaviare.

En el mensaje, el oficial manifestó que se desplazará a esa región del país, con la misión de “supervisar la atención” a varios uniformados que resultaron heridos por la acción criminal de las disidencias.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

“Me dirijo en este momento al departamento de #Guaviare para verificar la situación operacional, fortalecer el dispositivo militar y supervisar la atención de nuestros uniformados heridos”, dio a conocer el comandante de las Fuerzas Militares.

Y avanzó en la publicación: “Las @FuerzasMilCol mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”.

Política

“Me atrevería”: Petro, con mensaje en la madrugada, habló del buque retenido por EE. UU. con destino a Cuba y que salió de Colombia

Política

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

Política

Autoridades desplegaron operativo para ubicar al ganadero Plutarco Santamaría, secuestrado en La Jagua de Ibirico

Política

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

Política

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

Política

Duro choque entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal: “No me llevo un peso del erario de los colombianos, ni cuenta bancaria normal tengo”

Política

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

Nación

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

Nación

Detalles de la masacre de 26 disidentes en Guaviare: supuestas filtraciones del Ejército estarían favoreciendo a grupo armado de Calarcá

Nación

Víctimas de la masacre en el departamento de Guaviare habrían recibido tiros de gracia: Fiscalía

“Reitero mi respaldo absoluto a los soldados de tierra, mar, aire y río que hoy enfrentan con valor a estas estructuras criminales, y reafirmo que no se bajará la guardia hasta neutralizar estas amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, recalcó.

Frente a la emboscada, se habla de un militar muerto y otros nueve más que habrían resultado heridos, cifras oficiales que entregarán las autoridades una vez que el comandante de las Fuerzas Militares realice la verificación correspondiente.

Pero la situación de orden público en el país nuevamente está en la primera plana nacional, ya que no solamente se ha presentado ese hecho en Guaviare, sino que en el departamento de Cesar, se registró el secuestro de un ganadero.

Se trata de Plutarco Santamaría, quien según las primeras versiones de las autoridades habría sido sacado a la fuerza de su finca en La Jagua de Ibirico.

Las autoridades, en este caso en particular la Gobernación del Cesar, dieron a conocer que, sobre el secuestro del ganadero, se ordenó instalar un puesto de mando unificado, con el objetivo de seguir las acciones que permitan su pronta liberación.

Ganadero secuestrado Plutarco Santamaría
Ganadero secuestrado Plutarco Santamaría Foto: Foto tomada de la cuenta oficial de la Gobernación del Cesar

“A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría”, dijo la Gobernación.

Exclusivo: la agenda de alias Zeus, una de las pruebas más contundentes sobre el Clan del Golfo, fue manipulada para enlodar a altos oficiales de la Policía

Finalmente expresó: “La gobernadora @elviamilenasd rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su propuesta de inversiones forzosas.

“Me atrevería”: Petro, con mensaje en la madrugada, habló del buque retenido por EE. UU. con destino a Cuba y que salió de Colombia

De izquierda a derecha: Camilo Enciso y Armando Benedetti.

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

Ganadero secuestrado Plutarco Santamaría

Autoridades desplegaron operativo para ubicar al ganadero Plutarco Santamaría, secuestrado en La Jagua de Ibirico

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

Edwin Palma, ministro de Minas

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales.

Duro choque entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal: “No me llevo un peso del erario de los colombianos, ni cuenta bancaria normal tengo”

Miguel Ángel Soto, un militante de Colombia Humana en Manizales, relató que Santiago Osorio habría incumplido acuerdos políticos que suscribió en Manizales.

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

El presidente Gustavo Petro se despacha contra el sistema electoral en Colombia.

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

Noticias Destacadas